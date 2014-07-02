Que ce soit pour l'arrosage du jardin à pression constante, l'alimentation du lave-linge ou des toilettes : la pompe de qualité durable et sans maintenance BP 5 Home & Garden est idéale pour l'approvisionnement en eau non potable à partir de sources alternatives. Grâce à la fonction Marche/Arrêt automatique, la BP 5 se met automatiquement en marche et se coupe à nouveau ultérieurement. En cas d'urgence, la sécurité manque d'eau coupe la pompe et un indicateur de défaut s'allume. Le mécanisme à 4 étages s'illustre par ses performances et son efficacité élevées ainsi que son fonctionnement régulier. À débit égal, la BP 5 Home & Garden nécessite moins de puissance du moteur par rapport aux pompes jet à jet classiques, avec des économies d'électricité d'env. 30 %. Les caractéristiques confort comme la pédale intégrée, les 2 sorties pour le fonctionnement simultané de 2 appareils raccordés et les pieds en caoutchouc insonorisants sont complétées par des caractéristiques de sécurité telles que le préfiltre de série et le clapet antiretour intégré pour un fonctionnement fiable. Kärcher propose une extension de garantie à 5 ans.efficacement une ligne d’arroseurs par exemple. Facile à installer et à utiliser, son amorçage rapide et la large ouverture de remplissage facilitent sa mise en place, écran d’indication de disfonctionnement éventuel, pas d’opérations de maintenance compliquées.