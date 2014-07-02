Of het nu gaat om het sproeien van uw tuin, de watervoorziening voor uw wasmachine of uw badkamer – de Kärcher BP 3 Home & Garden kwaliteitspomp is ideaal voor het gebruik van alternatieve waterbronnen (bv. regenwater uit een ton). De automatische start-/stopfunctie zorgt ervoor dat de pomp waar nodig automatisch kan worden aan- en uitgeschakeld. Maximale bescherming inbegrepen: de pomp wordt automatisch uitgeschakeld dankzij de droogloopbeveiliging waarbij de fout oplicht op het display. De krachtige pomp is onderhoudsvrij en valt op door zijn constante druk voor een optimale besproeiing van uw tuin. Extra comfortabele kenmerken zijn: een geïntegreerde voetschakelaar, 2 uitgangen voor een gelijktijdige bediening van twee aangesloten toestellen en een geluiddempende rubberen voetsteun. De standaard voorfilter en de geïntegreerde terugslagventielen garanderen een betrouwbare bediening. De materialen zijn van hoge kwaliteit en garanderen hierdoor een lange service-levensduur. Er kan ook een verlengde garantie van 5 jaar worden bekomen.