Home & Garden pomp BP 3 Home & Garden
De duurzame en krachtige BP 3 Home & Garden huis- en tuinpomp is de ideale oplossing voor het besproeien van uw tuin en voor de watervoorziening in uw huishouden, als u regenwater gebruikt.
Of het nu gaat om het sproeien van uw tuin, de watervoorziening voor uw wasmachine of uw badkamer – de Kärcher BP 3 Home & Garden kwaliteitspomp is ideaal voor het gebruik van alternatieve waterbronnen (bv. regenwater uit een ton). De automatische start-/stopfunctie zorgt ervoor dat de pomp waar nodig automatisch kan worden aan- en uitgeschakeld. Maximale bescherming inbegrepen: de pomp wordt automatisch uitgeschakeld dankzij de droogloopbeveiliging waarbij de fout oplicht op het display. De krachtige pomp is onderhoudsvrij en valt op door zijn constante druk voor een optimale besproeiing van uw tuin. Extra comfortabele kenmerken zijn: een geïntegreerde voetschakelaar, 2 uitgangen voor een gelijktijdige bediening van twee aangesloten toestellen en een geluiddempende rubberen voetsteun. De standaard voorfilter en de geïntegreerde terugslagventielen garanderen een betrouwbare bediening. De materialen zijn van hoge kwaliteit en garanderen hierdoor een lange service-levensduur. Er kan ook een verlengde garantie van 5 jaar worden bekomen.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudig te gebruiken in huis en tuinBetrouwbare aanvoer in huis en constante druk voor het besproeien van de tuin.
Veilig en duurzaamVoorfilter, terugslangklep en droogloopbeveiliging standaard inbegrepen.
Automatische start/stopDe pomp start en stopt automatisch wanneer het nodig is.
Optimale opzuiging
- De kwaliteitspomp pomp moeiteloos water op van op een diepte van 8 m, bijvoorbeeld uit een waterput.
Display voor foutcontrole
- Een fout die te maken heeft met de aanzuiging of de druk wordt aangegeven.
Twee wateruitgangen
- Meervoudig gebruik, zoals het besproeien van het gras met een sproeier en tegelijkertijd de tuin sproeien met een tuinslang.
Flexibele T-aansluit-adaptor
- Flexibele installatie - voor een optimale uitlijning van de aangesloten slangen.
Comfortabele voetschakelaar
- Eenvoudig aan en uit te schakelen - zacht aan de achterzijde.
Ergonomisch handvat
- Eenvoudig te bedienen en te verplaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|800
|Max. wateropbrengst (l/u)
|< 3300
|Opvoerhoogte (m)
|40
|Werkdruk (bar)
|max. 4
|Aanzuighoogte (m)
|8
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Aansluitdraad
|G1
|Stroomkabel (m)
|1,85
|Stroomsoort (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|10,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|11,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|230 x 540 x 373
Inbegrepen bij levering
- Aansluitadapter voor G1 pompen
Uitvoering
- Geoptimaliseerde aansluiting
- Comfortabele voetschakelaar
- Automatische start/stop functie
- Incl. voorfilter en terugslagventiel
- Droogloopbeveiliging
- Grote vulopening
- Ergonomische draaggreep
- Opbergplaats voor kabels
- Display voor foutcontrole
- Twee wateruitgangen
- Roterende geluiddempende rubberen voet
Videos
Toepassingen
- Voor het sproeien van de tuin met water afkomstig uit tonnen, waterreservoirs of bronnen, met bv. sproeiers.
- Voor het leveren van water aan toiletten en wasmachines.
Toebehoren
Onderdelen BP 3 Home & Garden
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.