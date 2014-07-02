Pompe Home&Garden BP 3 Home and Garden
La pompe maison et jardin durable et performante BP 3 Home & Garden est la solution idéale pour l'arrosage du jardin ou pour l'approvisionnement en eau de la maison, par ex. avec de l'eau de pluie.
La nouvelle génération de pompes: facile à installer, à utiliser et à entretenir! La pompe automatique BP 3 Home & Garden est idéale pour arroser efficacement le jardin et pour alimenter en eau les installations de la maison à moindre coût (machine à laver, toilettes, etc.). Polyvalente, elle convient à l’arrosage et à l’alimentation en eau de la maison. Double sortie d’eau permettant d’alimenter 2 lignes simultanément. Automatique, elle ne se déclenche que lorsqu’on ouvre le robinet et s’arrête automatiquement La pression est constante grâce au contrôle électronique du débit pour alimenter efficacement une ligne d’arroseurs par exemple. Facile à installer et à utiliser avec son amorçage rapide et la large ouverture de remplissage qui facilitent sa mise en place, écran d’indication de dysfonctionnement. Elle est confortable grâce à l’interrupteur au pied, il n'y a donc plus besoin dese baisser. Ses pieds en caoutchouc absorbent le bruit pour une utilisation en intérieur. Pas d’opérations de maintenance compliquées. La protection contre la marche à sec est intégrée à la pompe et procure ainsi une grande durée de vie de la pompe. Elle protège le moteur de toute surchauffe.
Caractéristiques et avantages
Facilement utilisable pour la maison et le jardinAlimente le lave linge tout en générant une pression constante au jardin
Sûr et longue durée de vieAvec pré-filtre, claplet anti-retour et protection contre la marche à sec
Marche/arrêt automatiqueLa pompe se met en marche et s'arrête automatiquement
Aspiration optimale
- La pompe peut facilement aspirer l'eau jusqu'à 8m, par exemple un réservoir.
Panneau pour contrôle d'erreurs
- Problèmes de pression ou d'aspiration indiqués
Deux sorties d'eau
- Usage multiple, comme par exemple alimenter le lave linge tout en générant une pression constante au jardin
Connextion en T
- Installation flexible - connexion possible de plusieurs tuyaux
Pédale confortable
- S'arrête et se met en marche facilement sans se baisser
Poignée ergononomique
- Prise en main et transport faciles
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|800
|Débit max. (l/h)
|< 3300
|Hauteur de refoulement (m)
|40
|Pression (bar)
|max. 4
|Hauteur d’aspiration (m)
|8
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Filetage des raccords
|G1
|Câble d'alimentation (m)
|1,85
|Tension (V)
|230 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|10,2
|Poids emballage inclus (kg)
|11,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|230 x 540 x 373
Inclus dans la livraison
- Adaptateur de raccordement PerfectConnect pour pompes G1
Équipement
- Raccord optimisé
- Pédale confortable
- Fonction automatique de Marche/Arrêt
- Pré filtre et clapet anti-retour inclus
- Sécurité manque d'eau
- Ouverture de remplissage large
- Poignée de transport ergonomique
- Système d'attache du câble électrique
- Panneau pour contrôle d'erreurs
- Deux sorties d'eau
- Socle en caoutchouc rotatif réduisant le bruit
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin à partir de cuves d'eau, de citernes ou de puits
- Alimentation en eau domestique des toilettes et des lave-linge
Accessoires
Piéces détachées BP 3 Home and Garden
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.