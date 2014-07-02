La nouvelle génération de pompes: facile à installer, à utiliser et à entretenir! La pompe automatique BP 3 Home & Garden est idéale pour arroser efficacement le jardin et pour alimenter en eau les installations de la maison à moindre coût (machine à laver, toilettes, etc.). Polyvalente, elle convient à l’arrosage et à l’alimentation en eau de la maison. Double sortie d’eau permettant d’alimenter 2 lignes simultanément. Automatique, elle ne se déclenche que lorsqu’on ouvre le robinet et s’arrête automatiquement La pression est constante grâce au contrôle électronique du débit pour alimenter efficacement une ligne d’arroseurs par exemple. Facile à installer et à utiliser avec son amorçage rapide et la large ouverture de remplissage qui facilitent sa mise en place, écran d’indication de dysfonctionnement. Elle est confortable grâce à l’interrupteur au pied, il n'y a donc plus besoin dese baisser. Ses pieds en caoutchouc absorbent le bruit pour une utilisation en intérieur. Pas d’opérations de maintenance compliquées. La protection contre la marche à sec est intégrée à la pompe et procure ainsi une grande durée de vie de la pompe. Elle protège le moteur de toute surchauffe.