Dankzij zijn aansluittouw van 30 m, is de BP 6 Deep Well drukopvoer-dompelpomp voorbestemd voor het aanleveren van water uit diepere bronnen. Of het nu gaat om het besproeien van uw tuin of de interne aanvoer van water in combinatie met een drukschakelaar - met grondwater uit uw eigen (diepe) bron, kan u ettelijke liters drinkbaar water uitsparen in uw huis en tuin. De pompbehuizing en de aansluitingen met draad zijn gemaakt uit roestvrij staal en hierdoor uiterst robuust. Een geïntegreerde voorfilter en de steunpoot beschermen de pomp op een betrouwbare manier tegen vervuiling in de wateraanvoer tijdens en na zijn installatie. Het 30 m lange touw dat is inbgrepen in de levering kan worden vastgemaakt aan de pomp om de pomp op die manier veilig neer te laten. Dankzij de aparte aan-/uit-knop aan het uiteinde van de kabel kan de pomp eenvoudig en veilig worden bediend. Dankzij de meegeleverde set voor de slangaansluiting, kunnen zowel slangen van 3/4" als van 1" probleemloos worden aangesloten aan de pomp. De levering omvat eveneens geïntegreerde terugslagventielen.