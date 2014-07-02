Bronpomp BP 6 Deep Well
De BP 6 Deep Well besproeiingspomp met een bevestigingskabel van 30 m - ideaal voor het gebruik van grondwater uit (diepe) bronnen. Met een roestvrij stalen behuizing, een steunpoot als installatiehulp en een aparte aan-/uitknop.
Dankzij zijn aansluittouw van 30 m, is de BP 6 Deep Well drukopvoer-dompelpomp voorbestemd voor het aanleveren van water uit diepere bronnen. Of het nu gaat om het besproeien van uw tuin of de interne aanvoer van water in combinatie met een drukschakelaar - met grondwater uit uw eigen (diepe) bron, kan u ettelijke liters drinkbaar water uitsparen in uw huis en tuin. De pompbehuizing en de aansluitingen met draad zijn gemaakt uit roestvrij staal en hierdoor uiterst robuust. Een geïntegreerde voorfilter en de steunpoot beschermen de pomp op een betrouwbare manier tegen vervuiling in de wateraanvoer tijdens en na zijn installatie. Het 30 m lange touw dat is inbgrepen in de levering kan worden vastgemaakt aan de pomp om de pomp op die manier veilig neer te laten. Dankzij de aparte aan-/uit-knop aan het uiteinde van de kabel kan de pomp eenvoudig en veilig worden bediend. Dankzij de meegeleverde set voor de slangaansluiting, kunnen zowel slangen van 3/4" als van 1" probleemloos worden aangesloten aan de pomp. De levering omvat eveneens geïntegreerde terugslagventielen.
Kenmerken en voordelen
Roestvrij stalen pompbehuizing en aansluitingen met schroefdraadLangere levendsduur en schokbestendig
Bevestigingstouw van 30 mVeilig gebruik zelfs bij dieper niveau
Inclusief aansluitstuk aan de pomp en controlekleppenSnelle aansluiting van 3/4"en 1" slangen aan de pomp.
Staande poot als hulp bij de installatie
- Betrouwbare bescherming tegen vuil bij het neerlaten en installeren van de pomp.
Aan/uit-knop aan kabeleinde
- Praktische en veilige bediening van de pomp
Bevestigingstouw van 30 m. inbegrepen
- Om de pomp veilig te kunnen vasthouden
Geïntegreerde voorfilter
- Beschermt de pomp tegen vervuiling en verhoogt hierdoor de levensduur en een betrouwbare functionering.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Max. wateropbrengst (l/u)
|< 5000
|Opvoerhoogte (m)
|55
|Werkdruk (bar)
|max. 5,5
|Pompdiepte (m)
|max. 27
|Minimum diameter van de putbuis (mm)
|150
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Aansluitdraad
|G1
|Stroomkabel (m)
|30
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|zilver
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|8,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|14,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|105 x 105 x 810
Inbegrepen bij levering
- Slangaansluiting in 1″, ¾″ met slang-clip
- Bevestigingstouw van 30 m inbegrepen
Uitvoering
- Geïntegreerd terugslagventiel
- Roestvrij stalen pompbehuizing en aansluitingen met schroefdraad
- Staande poot als hulp bij de installatie
- Geïntegreerde voorfilter
- Optie om bevestigingstouw te gebruiken
- Aparte aan/uit-knop aan het einde van de kabel
- Kabellengte 30 m
Toepassingen
- De tuin besproeien met water uit putten.
Toebehoren
Onderdelen BP 6 Deep Well
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.