Pompe immergée BP 6 Deep Well
La BP 6 Deep Well puise l’eau à grande profondeur et la refouler plusieurs mètres plus haut avec suffisamment de pression pour alimenter des installations d’arrosage (jusqu’à 1100 m²).
La pompe BP 6 Deep Well a été spécialement conçue pour puiser l’eau à grande profondeur et la refouler plusieurs mètres plus haut avec suffisamment de pression pour alimenter des installations d’arrosage (jusqu’à 1100 m²). Grâce à sa conception ultra fine et à sa robustesse, elle est idéale pour une immersion prolongée dans des forages étroits. La base de la pompe la protège efficacement contre le sable et la boue et son interrupteur à la prise innovant rend son fonctionnement particulièrement simple. Avec l'interrupteur à la prise, pas besoin d’extraire la pompe de l’eau ou de la débrancher pour la contrôler. Le pied de protection situé à la base de la pompe, la protège du sable ou de la boue. Multicellulaire pour une performance supérieure car très peu de perte de débit, fonctionnement silencieux et économe en électricité. Les dimensions réduites permettent d’extraire l’eau des puitsetforages de petit diamètre. Le corps de la pompe se compose d’acier inoxydable élimine les risques de corrosion pour une plus longue durée de vie, même en immersion prolongée. Fourni avec câble électrique de 30 m pour une immersion à grande profondeur.
Caractéristiques et avantages
Couverture de tête de pompe en acier inoxydable en raccord avec filet de visDurée de vie prolongée et résistant aux chocs
30m de câbleEmploi en toute sécurité même à des niveaus plus bas
Comprend une pièce de connection de la pompe et clapets de contrôleRaccord rapide de flexibles de 3/4" et de 1" à la pompe.
Pied à la verticale comme support d'installation
- Protection fiable contre la pollution en baissant et installant la pompe.
Interrupteur M/A à la prise pour plus de facilité
- Emploi pratique et sûr de la pompe.
30m de filin inclus
- Pour une manutention en toute sécurité de la pompe,
Préfiltre intégré
- Protection de la pompe contre la pollution pour une plus longue durée de vie et une plus grande fiabilité.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1000
|Débit max. (l/h)
|< 5000
|Hauteur de refoulement (m)
|55
|Pression (bar)
|max. 5,5
|Profondeur d'immersion (m)
|max. 27
|Diamètre minimal du tuyau pour puits (mm)
|150
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Filetage des raccords
|G1
|Câble d'alimentation (m)
|30
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoires (kg)
|8,1
|Poids emballage inclus (kg)
|14,7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|105 x 105 x 810
Inclus dans la livraison
- Raccord de flexible en 1″, ¾″ avec clip de flexible
- Corde de fixation de 30 m incl.
Équipement
- Clapet anti-retour intégré
- Couverture de tête de pompe en acier inoxydable en raccord avec filet de vis
- Pied à la verticale comme support d'installation
- Préfiltre intégré
- Option d'utiliser une corde de fixation
- Commutateur séparé Marche/Arrêt au bout du câble
- Longueur du câble 30 m
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin à partir de puits
Accessoires
Piéces détachées BP 6 Deep Well
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.