Huishoudelijke watervoorziening BP 4.900
De krachtige huispomp BP 4.900 Home met geïntegreerde drukcompenserende tank pompt automatisch water uit alternatieve bronnen door het hele huis.
De huispomp BP 4.900 Home maakt betrouwbaar en volledig geautomatiseerd waterpompen voor huishoudelijk gebruik mogelijk. Het toestel zorgt voor druk waar u het wilt gebruiken, zoals het leveren van water aan een wasmachine of toilet. In beproefde Kärcher-kwaliteit stelt de krachtige BP 4.900 Home water beschikbaar uit alternatieve bronnen zoals putten of tanks. Uiterst praktisch: deze huispomp schakelt naar behoefte automatisch in en uit. De uitgebreide pompuitrusting omvat een terugslagklep, de geïntegreerde drukindicator, de 24 liter drukcompenserende tank en thermische beveiliging. De geïntegreerde thermische beveiliging zorgt voor extra veiligheid in noodgevallen: de pomp schakelt automatisch uit zodra deze droogloopt. De pomp gaat ook extreem lang mee dankzij componenten van roestvrij staal. En met steunvoeten die met schroeven aan de grond kunnen worden bevestigd, staat hij altijd stabiel.
Kenmerken en voordelen
Robuust en duurzaamKärcher biedt een verlengde garantie van 5 jaar.
Geïntegreerde thermische beveiligingBeschermingsfunctie die voorkomt dat de pomp oververhit geraakt.
Roestvrij stalen flens en schachtRobuuste materialen voor een lange serviceduur
Geïntegreerde drukaflezing
- Perfecte controle en onderhoud.
Verbeterde aansluitingen
- Een optimaal dichtingssysteem voor een eenvoudige pompaansluiting zonder gereedschap.
Steunvoet met schroefoptie
- Perfect voor permanente installatie.
Apart vulgat
- Eenvoudig vullen voor gebruik.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1150
|Max. wateropbrengst (l/u)
|< 4900
|Opvoerhoogte (m)
|max. 50
|Werkdruk (bar)
|max. 5
|Werkdruk (bar)
|1,5 - 3,5
|Max. aanzuighoogte (m)
|8
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Aansluitdraad
|G1
|Stroomkabel (m)
|1
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|13,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|18
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|506 x 269 x 540
Inbegrepen bij levering
- Omvat twee aansluitstukken voor G1 pompen
Uitvoering
- Geïntegreerde drukcompensatietank: 24 l
- Geïntegreerde drukaflezing
- Aan-/uitknop spatbescherming
- Thermostaat
- Roestvrij stalen flens en schacht
- Omvat terugslagklep
- Apart vulgat
- Waterafvoerklep
Toepassingen
- Voor het leveren van water aan toiletten en wasmachines.
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.