De huispomp BP 4.900 Home maakt betrouwbaar en volledig geautomatiseerd waterpompen voor huishoudelijk gebruik mogelijk. Het toestel zorgt voor druk waar u het wilt gebruiken, zoals het leveren van water aan een wasmachine of toilet. In beproefde Kärcher-kwaliteit stelt de krachtige BP 4.900 Home water beschikbaar uit alternatieve bronnen zoals putten of tanks. Uiterst praktisch: deze huispomp schakelt naar behoefte automatisch in en uit. De uitgebreide pompuitrusting omvat een terugslagklep, de geïntegreerde drukindicator, de 24 liter drukcompenserende tank en thermische beveiliging. De geïntegreerde thermische beveiliging zorgt voor extra veiligheid in noodgevallen: de pomp schakelt automatisch uit zodra deze droogloopt. De pomp gaat ook extreem lang mee dankzij componenten van roestvrij staal. En met steunvoeten die met schroeven aan de grond kunnen worden bevestigd, staat hij altijd stabiel.