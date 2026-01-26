Surpresseur domestique BP 4.900 Home
La puissante pompe d'alimentation domestique BP 4.900 Home avec réservoir de compensation de pression intégré permet le pompage entièrement automatique d'eau en provenance de sources alternatives jusqu'à n'importe quel endroit de la maison afin qu'elle puisse servir d'eau sanitaire.
La pompe d'alimentation domestique BP 4.900 Home permet d'acheminer l'eau sanitaire là où elle est utile, de façon entièrement automatique, avec puissance et fiabilité, par exemple pour alimenter un lave-linge ou des WC. Avec la qualité éprouvée de Kärcher, la BP 4.900 Home performante met à disposition l'eau provenant de sources alternatives telles que les puits ou les citernes. Particulièrement pratique : la pompe d'alimentation domestique s'enclenche et se coupe automatiquement en fonction des besoins. Le vaste équipement de la pompe comprend un clapet antiretour, un indicateur de pression intégré, un réservoir de compensation de pression d'une capacité de 24 litres et un fusible thermique. Le fusible thermique intégré assure une sécurité supplémentaire en cas d'urgence : la pompe d'alimentation domestique se coupe automatiquement dès qu'elle fonctionne à sec. Grâce à ses composants en acier inoxydable, cette pompe est en outre extrêmement durable. De plus, elle est dotée de pieds pouvant être fixés au sol à l'aide de vis qui garantissent en permanence sa stabilité.
Caractéristiques et avantages
Robuste et longue durée de vieKärcher offre une extension de garantie à 5 ans
Protection thermale intégréeFonction de protection pour prévenir que la pompe se surchauffe
Bride et barre en acier inoxydableDes matériaux robustes pour une longue durée de vie.
Cran d’indication de la pression
- Controle et entretien parfaits
Adaptateur optimisé
- Etanchéité optimale. Aucun accessoire nécessaire
Pied avec possibilité de fixation par vis
- Idéal pour une installation fixe.
Orifice de remplissage séparé
- Remplissage facile avant l'utilisation.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1150
|Débit max. (l/h)
|< 4900
|Hauteur de refoulement (m)
|max. 50
|Pression (bar)
|max. 5
|Pression de service (bar)
|1,5 - 3,5
|Niveau d'aspiration max. (m)
|8
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Filetage des raccords
|G1
|Câble d'alimentation (m)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|13,9
|Poids emballage inclus (kg)
|18
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|506 x 269 x 540
Inclus dans la livraison
- 2 adaptateur pour pompes G1 incl.
Équipement
- Réservoir pressurisé intégré: 24 l
- Cran d’indication de la pression
- Interrupteur général protégé contre les éclaboussures
- Thermostat
- Bride et arbre en acier inox
- Clapet anti-retour inclus
- Orifice de remplissage séparé
- Vanne de vidange d'eau
Domaines d'utilisation
- Alimentation en eau domestique des toilettes et des lave-linge
Accessoires
Piéces détachées BP 4.900 Home
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.