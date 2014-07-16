RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE AVEC UNE POMPE ?

Pompes sanitaires pour l'alimentation en eau domestique

une alimentation automatique en eau de votre maison, nos solutions sont idéales : elles prennent en charge le lave-linge, la chasse d'eau ou l'arrosage du jardin. Grâce à une pompe jardin ou une pompe eau maison, l'eau de pluie est récupérée et utilisée efficacement.

Nos pompes s'allument et s'éteignent automatiquement selon vos besoins en eau. De plus, les modèles eco!ogic réduisent leur consommation grâce à la fonction veille à consommation nulle. Une solution pour préserver votre budget et l'environnement, tout en optimisant la récupération d'eau de pluie.

Utiliser l'eau à bon escient.

Les pompes à eau domestiques et les pompes de jardin de la gamme BP Home & Garden de Kärcher, qu’il s’agisse de surpresseur, de groupe hydrophore ou de pompes immergées facilitent l'utilisation de l'eau de manière respectueuse et efficace. Associées à un récupérateur d'eau de pluie, elles permettent d'alimenter confortablement et écologiquement le WC, le lave-linge et les robinets extérieurs. La récupération d'eau de pluie devient ainsi une solution idéale pour préserver les ressources et réduire vos dépenses en eau potable.