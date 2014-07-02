Pré-filtre jusqu'à 6000 l/h
Préfiltre de pompe pour toutes les pompes courantes sans filtre intégré. Protège les pompes contre les particules de détritus ou le sable. La crépine est lavable. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).
Préfiltre de pompe pour toutes les pompes courantes sans filtre intégré. Protège les pompes contre les particules de détritus ou le sable. La crépine est lavable. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).
Caractéristiques et avantages
Filtre amovible
- Le filtre peut être nettoyé sous l'eau courante, ce qui permet de le réutiliser sans cesse.
Pré-filtre pour la pompe
- Pour des pompes avec un débit d'eau jusqu'à 6000 l/h
Préfiltre
- Pour une protection supplémentaire de la pompe contre des particules de salissures tenaces et du sable
Spécifications
Données techniques
|Tailles
|Jusqu'à 6 000 l/h largeur de maille : 250 μm (0,25 mm)
|Taille des mailles (mm)
|0,25
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1,2
|Poids emballage inclus (kg)
|1,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|122 x 189 x 314
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Filtration des impuretés dans l'eau
Piéces détachées Pré-filtre jusqu'à 6000 l/h
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