Grâce à la pompe de jardin BP 6.000 Garden de Kärcher, l'eau collectée dans les cuves d'eau, les citernes, etc. peut être utilisée de manière pratique, écologique et abordable. Cette pompe à eau compacte offre une puissance d'aspiration et un débit élevés. Les matériaux haut de gamme qui constituent cette pompe légère, mais robuste assurent une longue durée de vie. La pompe de jardin ne nécessite aucune maintenance, peut être raccordée sans outils et se transporte très confortablement grâce à sa poignée ergonomique. Autre aspect pratique : équipée d'une grande pédale, la pompe peut être mise en marche et à l'arrêt sans se fatiguer le dos. En outre, une extension de la garantie à cinq ans est possible. Par ailleurs, la BP 6.000 Garden peut être transformée en pompe avec fonction Marche/Arrêt automatique grâce à l'ajout d'un pressostat électronique ; ainsi, elle peut également être utilisée pour l'approvisionnement en eau de la maison.