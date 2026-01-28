Water uit regentonnen, -tanks enz. kan door de tuinpomp BP 6.000 Garden van Kärcher gemakkelijk, voordelig en milieuvriendelijk worden gebruikt. De compacte waterpomp zorgt voor een hoge zuigkracht en hoge oppompdruk. De gebruikte materialen in de lichte maar robuuste pomp zijn van hoge kwaliteit en garanderen een lange levensduur. De tuinpomp is onderhoudsvrij, kan zonder gereedschap worden aangesloten en is aan de ergonomische handgreep gemakkelijk te vervoeren. Andere praktische kenmerken: Met de grote voetschakelaar kunt u de pomp rugvriendelijk in- en uitschakelen. Een verlengde garantie van vijf jaar is ook mogelijk na registratie*. Daarnaast kan de BP 6.000 Garden ook worden geüpgrade naar een pomp met een automatische start/stop-functie door een elektronische drukschakelaar te installeren.