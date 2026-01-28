Tuinpomp BP 6.000 Garden

De tuinpomp BP 6.000 Garden is duurzaam, krachtig en perfect geschikt voor het besproeien met water uit alternatieve bronnen zoals tanks of regentonnen.

Water uit regentonnen, -tanks enz. kan door de tuinpomp BP 6.000 Garden van Kärcher gemakkelijk, voordelig en milieuvriendelijk worden gebruikt. De compacte waterpomp zorgt voor een hoge zuigkracht en hoge oppompdruk. De gebruikte materialen in de lichte maar robuuste pomp zijn van hoge kwaliteit en garanderen een lange levensduur. De tuinpomp is onderhoudsvrij, kan zonder gereedschap worden aangesloten en is aan de ergonomische handgreep gemakkelijk te vervoeren. Andere praktische kenmerken: Met de grote voetschakelaar kunt u de pomp rugvriendelijk in- en uitschakelen. Een verlengde garantie van vijf jaar is ook mogelijk na registratie*. Daarnaast kan de BP 6.000 Garden ook worden geüpgrade naar een pomp met een automatische start/stop-functie door een elektronische drukschakelaar te installeren.

Kenmerken en voordelen
Tuinpomp BP 6.000 Garden: Robuust en duurzaam
Robuust en duurzaam
Kärcher biedt een garantieverlenging tot 5 jaar na registratie*
Tuinpomp BP 6.000 Garden: Comfortabele voetschakelaar
Comfortabele voetschakelaar
Eenvoudig aan en uit te schakelen - zacht aan de achterzijde.
Tuinpomp BP 6.000 Garden: Optimale opzuiging
Optimale opzuiging
De kwaliteitspomp zuigt water aan vanaf een diepte van max. 8 meter, bijvoorbeeld uit een stortbak.
Apart vulgat
  • Eenvoudig vullen voor gebruik.
Afvoerschroef
  • Optimale bescherming tegen vorstschade.
Verbeterde aansluitingen
  • Een optimaal dichtingssysteem voor een eenvoudige pompaansluiting zonder gereedschap.
Ergonomisch handvat
  • Eenvoudig te bedienen en te verplaatsen.
Specificaties

Technische gegevens

Nominaal ingangsvermogen (W) 1000
Max. wateropbrengst (l/u) < 6000
Opvoerhoogte (m) max. 45
Werkdruk (bar) max. 4,5
Aanzuighoogte (m) 8
Aanvoertemperatuur (°C) 35
Aansluitdraad G1
Stroomkabel (m) 1,5
Stroomsoort (V) 230 - 240
Frequentie (Hz) 50
Kleur Geel
Gewicht zonder toebehoren (kg) 9,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 10,9
Afmetingen (l x b x h) (mm) 384 x 204 x 253

Inbegrepen bij levering

  • Aansluitadapter voor G1 pompen
  • Tweewegverbindingsadapter voor G 1-pompen

Uitvoering

  • Geoptimaliseerde aansluiting
  • Comfortabele voetschakelaar
  • Apart vulgat
  • Waterafvoerklep
  • Ergonomische draaggreep
Tuinpomp BP 6.000 Garden
Tuinpomp BP 6.000 Garden
Videos
Toepassingen
  • Voor het sproeien van de tuin met water afkomstig uit tonnen, waterreservoirs of bronnen, met bv. sproeiers.
Toebehoren