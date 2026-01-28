Tuinpomp BP 6.000 Garden
De tuinpomp BP 6.000 Garden is duurzaam, krachtig en perfect geschikt voor het besproeien met water uit alternatieve bronnen zoals tanks of regentonnen.
Water uit regentonnen, -tanks enz. kan door de tuinpomp BP 6.000 Garden van Kärcher gemakkelijk, voordelig en milieuvriendelijk worden gebruikt. De compacte waterpomp zorgt voor een hoge zuigkracht en hoge oppompdruk. De gebruikte materialen in de lichte maar robuuste pomp zijn van hoge kwaliteit en garanderen een lange levensduur. De tuinpomp is onderhoudsvrij, kan zonder gereedschap worden aangesloten en is aan de ergonomische handgreep gemakkelijk te vervoeren. Andere praktische kenmerken: Met de grote voetschakelaar kunt u de pomp rugvriendelijk in- en uitschakelen. Een verlengde garantie van vijf jaar is ook mogelijk na registratie*. Daarnaast kan de BP 6.000 Garden ook worden geüpgrade naar een pomp met een automatische start/stop-functie door een elektronische drukschakelaar te installeren.
Kenmerken en voordelen
Robuust en duurzaamKärcher biedt een garantieverlenging tot 5 jaar na registratie*
Comfortabele voetschakelaarEenvoudig aan en uit te schakelen - zacht aan de achterzijde.
Optimale opzuigingDe kwaliteitspomp zuigt water aan vanaf een diepte van max. 8 meter, bijvoorbeeld uit een stortbak.
Apart vulgat
- Eenvoudig vullen voor gebruik.
Afvoerschroef
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Verbeterde aansluitingen
- Een optimaal dichtingssysteem voor een eenvoudige pompaansluiting zonder gereedschap.
Ergonomisch handvat
- Eenvoudig te bedienen en te verplaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Max. wateropbrengst (l/u)
|< 6000
|Opvoerhoogte (m)
|max. 45
|Werkdruk (bar)
|max. 4,5
|Aanzuighoogte (m)
|8
|Aanvoertemperatuur (°C)
|35
|Aansluitdraad
|G1
|Stroomkabel (m)
|1,5
|Stroomsoort (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|9,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|10,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|384 x 204 x 253
Inbegrepen bij levering
- Aansluitadapter voor G1 pompen
- Tweewegverbindingsadapter voor G 1-pompen
Uitvoering
- Geoptimaliseerde aansluiting
- Comfortabele voetschakelaar
- Apart vulgat
- Waterafvoerklep
- Ergonomische draaggreep
Videos
Toepassingen
- Voor het sproeien van de tuin met water afkomstig uit tonnen, waterreservoirs of bronnen, met bv. sproeiers.