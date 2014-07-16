Gevelreiniging

Kärcher heeft niet alleen ideale apparaten voor rondom het huis. Ook het huis zelf wordt af en toe vuil en kan dankzij de Kärcher apparaten opnieuw glanzen.

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Proper in 6 stappen!

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Stap 1

Voorwas niet-gecoate ruiten met de zachte of roterende wasborstel en universele reiniger.

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Stap 2

Gebruik de telescopische sproeilans voor moeilijk te bereiken plaatsen.

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Stap 3

Spoel het detergent af met de Vario Power lans.

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Stap 4

Sproei glasfinisher detergent op lage druk.

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Stap 5

Spoel snel af onder hoge druk met de Vario Power lans.

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Stap 6

Laat het raam drogen.

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De gevel reinigen met de K7 hogedrukreinigers

Met de K7-reeks wordt gevelreiniging bijzonder gemakkelijk. Zelfs het meest hardnekkige vuil wordt met deze krachtige apparaten grondig en snel verwijderd. Praktische eigenschappen zoals QuickConnect, Plug & Clean en de slangopwikkeling voldoen aan alle wensen en maken schoonmaken leuk.

Geschikte apparaten en toebehoren

K 7 Premium Home

Met de zeer aantrekkelijke uitrusting verwijdert u ook het intensiefste vuil moeiteloos.

Oppervlaktereiniger T-Racer T 400

Voor spatvrij reinigen van egale oppervlakken.

Telescopische lans

Ideaal voor eenvoudig reinigen tot 4 m hoogte.

K 7 Premium eco!ogic Home

Met het Plug & Clean reinigingssysteem kunt u in één handbeweging moeiteloos overstappen op een ander reinigingsmiddel.