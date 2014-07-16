Gevelreiniging
Kärcher heeft niet alleen ideale apparaten voor rondom het huis. Ook het huis zelf wordt af en toe vuil en kan dankzij de Kärcher apparaten opnieuw glanzen.
Proper in 6 stappen!
Stap 1
Voorwas niet-gecoate ruiten met de zachte of roterende wasborstel en universele reiniger.
Stap 2
Gebruik de telescopische sproeilans voor moeilijk te bereiken plaatsen.
Stap 3
Spoel het detergent af met de Vario Power lans.
Stap 4
Sproei glasfinisher detergent op lage druk.
Stap 5
Spoel snel af onder hoge druk met de Vario Power lans.
Stap 6
Laat het raam drogen.
De gevel reinigen met de K7 hogedrukreinigers
Met de K7-reeks wordt gevelreiniging bijzonder gemakkelijk. Zelfs het meest hardnekkige vuil wordt met deze krachtige apparaten grondig en snel verwijderd. Praktische eigenschappen zoals QuickConnect, Plug & Clean en de slangopwikkeling voldoen aan alle wensen en maken schoonmaken leuk.
Geschikte apparaten en toebehoren
K 7 Premium Home
Met de zeer aantrekkelijke uitrusting verwijdert u ook het intensiefste vuil moeiteloos.
Oppervlaktereiniger T-Racer T 400
Voor spatvrij reinigen van egale oppervlakken.
Telescopische lans
Ideaal voor eenvoudig reinigen tot 4 m hoogte.
K 7 Premium eco!ogic Home
Met het Plug & Clean reinigingssysteem kunt u in één handbeweging moeiteloos overstappen op een ander reinigingsmiddel.