NETTOYAGE FAÇADE
Kärcher ne se contente pas de proposer des appareils pour les pourtours de la maison. La maison elle-même se salit avec le temps mais peut retrouver son éclat grâce aux appareils de Kärcher.
Propre en 6 étapes!
Etape 1
Effectuer un nettoyage préalable des vitres sans revêtement avec la brosse de nettoyage rotative ou douce et du nettoyant universel.
Etape 2
Utiliser le tube télescopique de pulvérisation pour les endroits difficiles d’accès.
Etape 3
Rincer le détergent avec le Vario Power Jet.
Etape 4
Appliquer le Glass Finisher à basse pression.
Etape 5
Rincer à haute pression brièvement avec le Vario Power Jet.
Etape 6
Laisser sécher la vitre.
Nettoyage haute pression aux effets surprenants : la gamme K7
La gamme K7 rend aussi les tâches de nettoyage plus simples. Avec ces appareils puissants, même les impuretés les plus tenaces disparaissent sans effort, parfaitement et en un temps record. Les caractéristiques produits utiles, comme QuickConnect, Plug´n´Clean et l'enrouleur de flexible répondent à tous vos besoins. Grâce à eux, le travail devient un vrai plaisir.
Appareils et accessoires adéquats
K 7 Premium Home
Son équipement élimine même la saleté incrustée.
Nettoyeurs sols durs T-Racer T 400
Pour un nettoyage sans éclaboussures des surfaces planes.
Lance d'arrosage télescopique
Idéal pour le nettoyage jusqu'à 4 mètres de haut.
K 7 Premium eco!ogic Home
Le système de nettoyage Plug 'n' Clean permet de changer de détergent en un tournemain.