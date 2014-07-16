NETTOYAGE FAÇADE

Nettoyage haute pression aux effets surprenants : la gamme K7

La gamme K7 rend aussi les tâches de nettoyage plus simples. Avec ces appareils puissants, même les impuretés les plus tenaces disparaissent sans effort, parfaitement et en un temps record. Les caractéristiques produits utiles, comme QuickConnect, Plug´n´Clean et l'enrouleur de flexible répondent à tous vos besoins. Grâce à eux, le travail devient un vrai plaisir.