Lance télescopique
Lance télescopique (1,20 - 4 m) pour faciliter le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Avec sangle d’épaule, raccord à baïonnette et pistolet intégré ergonomique réglable. Poids : env. 2 kg.
Cette lance télescopique (1,20 - 4 m) permet de nettoyer facilement les endroits difficilement accessibles comme les façades. La sangle d’épaule confortable simplifie grandement le travail, tandis que le pistolet intégré ergonomique réglable garantit une facilité d’emploi optimale. Avec un poids de seulement 2 kg, la lance télescopique Kärcher se manipule aisément. Le raccord à baïonnette confortable permet de raccorder tous les accessoires Kärcher.
Caractéristiques et avantages
Poignée-pistolet ergonomiquement ajustable
- Grâce à sa poignée ergonomique et à son faible poids, ce nettoyeur est facile à transporter.
Poids d'environ 2 kg
- Pour nettoyer des endroits difficiles d'accès
Sangle d'épaule
- Facile à utiliser
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|2,3
|Poids emballage inclus (kg)
|3,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|4177 x 92 x 240
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Universal Edition
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 7 Smart Control Home
PRODUITS ABANDONNÉS
- G 4.10
- G 7.10
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic CAR
- K 2 Basic HOME
- K 2 Car&Home
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home Dankeschön Edition *DE
- K 2 Full Control CAR
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control CAR
- K 2 Premium Full Control HOME
- K 2 Premium Home
- K 2 Universal Edition
- K 2.01
- K 2.100
- K 2.110 *EU
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.14
- K 2.160 PLUS *EU
- K 2.17 EPC
- K 2.185 PLUS *EU
- K 2.190 *EU
- K 2.300 T50 WB *EU
- K 2.325
- K 2.325 T50
- K 2.36 M T 50
- K 2.36 M plus
- K 2.39 M PLUS WB T50*EU
- K 2.390 T50 *EU
- K 2.400 + T50 *EU
- K 2.410
- K 2.410 T 50
- K 2.425 + T50 *EU
- K 2.460 M PLUS T50 *EU
- K 2.490 MD T50 + RR 7,5 m
- K 2.490 T150
- K 2.59 M plus
- K 2.59M PLUS VPS *EU
- K 2.59M PLUS VPS T50 *EU
- K 2.800 eco!ogic
- K 2.900 M T 50 plus
- K 2.900 M plus
- K 2.900M PLUS *BLX
- K 2.900M PLUS T80 *BLX
- K 2.91 MD
- K 2.98 M
- K 2.980 M Plus T80 RR *EU
- K 2.980 M plus WB *EU
- K 2.980M PLUS T80*EU
- K 2.99 M plus T 50
- K 3 Full Control CAR
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control HOME
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home & Pipe
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3.190 *EU
- K 3.20 M T 250
- K 3.200 compact
- K 3.68 MD plus
- K 3.80 MD T250 *EU
- K 3.80 MD plus T250 RR *EU
- K 3.800 eco!ogic
- K 3.82 MD plus VPS T250 *EU
- K 3.91 MD
- K 3.91 MD T 100
- K 4
- K 4 Car & Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Stairs
- K 4 Full Control HOME
- K 4 Home
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Pr PC Home + Rioolset 7.5m + RM 610 Car + WB 60 + FJ 10 C *BE
- K 4 Premium
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium HOME
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Pure Home *EU
- K 4.20 M PLUS T 200 *EU
- K 4.200 compact
- K 4.500 T 250
- K 4.600 T 250
- K 4.650 Jubilee T 250
- K 4.80 MD T 250
- K 4.800 eco!ogic + T 250
- K 4.82 MD T250 *EU
- K 4.91 MD T 200
- K 5
- K 5 Car
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Pr SC Home + Rioolset 7.5m + RM 610 Car + WB 60 + FJ 10 C *BE
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium HOME
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Set *BE
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium eco!ogic
- K 5.200 compact
- K 5.520 T400 *EU
- K 5.600
- K 5.660 T400 *EU
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.700
- K 5.700 T300 *EU
- K 5.79 T 250
- K 5.800 eco!ogic + T 250
- K 5.85 M
- K 5.85 MD
- K 6.250 *EU
- K 6.250 T300 *EU
- K 6.550 *EU
- K 6.550 T 300
- K 6.600
- K 6.800 eco!ogic
- K 6.85 MD
- K 6.91 MD
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Power
- K 7 Pr SC Home + Rioolset 7.5m + RM 610 Car + WB 60 + FJ 10 C *BE
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power Set *BE
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium eco!ogic
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Pure Home *EU
- K 7 Smart Control
- K 7.20 M T 300
- K 7.200 T400 *EU
- K 7.200 compact
- K 7.280 MD Plus *EU
- K 7.350
- K 7.400 *EU
- K 7.560 T 400
- K 7.700 *EU
- K 7.750
- K 7.800 eco!ogic + T 400
- K 7.85 MD
- K3 Car & Home T50
- K4 eco!ogic
- KHD 4-2 AN *BE
- K 2.14
- K 3 Full Control
- K 4 Compact *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 5 Compact
- K 5 Full Control
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7
- K 7 Premium Smart Control Home
- Nettoyeur haute pression K 2.105
- Nettoyeur haute pression K 214 + T50
- Nettoyeur haute pression K 2300 + T50
- Nettoyeur haute pression K 238 M + T50
- Nettoyeur haute pression K 380 M +
- Nettoyeur haute pression K 480 M +
- Nettoyeur haute pression K 5.600 T 250
- Nettoyeur haute pression K 570 M +
- Nettoyeur haute pression K 7.710 T400
- Nettoyeur haute pression K4600
Domaines d'utilisation
- Façades
- Jardin d'hiver