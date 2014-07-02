Telescopische spuitlans
Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. Met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch aanpasbaar spuitpistool. Gewicht : ca. 2 kg.
Met de telescopische spuitlans (1,20 m - 4 m), kunnen zelfs moeilijk bereikbare plaatsen zoals gevels gemakkelijk worden gereinigd. De handige schouderriem maakt het werk beduidend eenvoudiger en het geïntegreerde, ergonomisch aanpasbare spuitpistool garandeert het hoogste gebruiksgemak. Met een gewicht van amper 2 kg, is de Kärcher telescopische spuitlans zeer handig te gebruiken. Met de handige bajonetaansluiting kan u alle Kärcher toebehoren op het toestel aansluiten.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch aanpasbaar spuitpistool
- Dankzij de ergonomische draaggreep en zijn lage gewicht, is het toestel eenvoudig te vervoeren.
Gewicht van ongeveer 2 kg
- Voor het reinigen in moelijk te bereiken plaatsen (vooral in de hoogte)
Schoudergordel
- Gebruiksvriendelijk
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|2,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|3,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|4177 x 92 x 240
Videos
Compatibele apparaten
Toepassingen
- Gevel
- Veranda's