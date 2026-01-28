TLA 4 telescopische spuitlans

Een eenvoudige reiniging op (bijna) alle plaatsen: Met de telescopische spuitlans bereikt u eenvoudig moeilijk bereikbare plaatsen, dankzij zijn 180° verstelbare scharnier.

Met de telescopische spuitlans kunnen ook moeilijk bereikbare plaatsen, zoals gevels, snel en moeiteloos worden gereinigd. De 180 % instelbare scharnier is nog een extra voordeel : hij maakt het mogelijk om veranda's, schuine daken en carports gemakkelijk te reinigen. De bediening is heel eenvoudig, dankzij het comfortabele telescopische mechanisme met één druk op de knop. De telescopische spuitlans kan verlengd worden met tussen de 1,20 en de 3,7 meter, waardoor u plaatsen tot op een hoogte van 5 meter kan reinigen. Het vastmaken van het spuitpistool is ook heel simpel. De druk kan handig worden beheerd door gebruik te maken van het Full Control Plus of het Smart Control spuitpistool.

Kenmerken en voordelen
TLA 4 telescopische spuitlans: Instelbare scharnieren
Instelbare scharnieren
Flexibele toepassingsmogelijkheden.
TLA 4 telescopische spuitlans: Comfortabele uitschuiving
Comfortabele uitschuiving
De lans kan heel eenvoudig en comfortabel worden uitgeschoven met één druk op de knop.
TLA 4 telescopische spuitlans: Eenvoudige montage van het hogedrukpistool
Eenvoudige montage van het hogedrukpistool
Het bestaande hogedrukpistool kan gemakkelijk worden vastgemaakt aan de beoogde houder.
Bajonetaansluiting
  • Praktische aansluiting van alle Kärcher toebehoren.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 2,8
Gewicht (incl. doos) (kg) 3,7
Afmetingen (l x b x h) (mm) 3780 x 120 x 233
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Gevel
  • Veranda's
  • Reiniging van daken en overkappingen (bv. carports)
Toebehoren