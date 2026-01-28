Lance télescopique TLA 4
Nettoyage facile (quasiment) en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.
Avec la lance télescopique, même les endroits difficilement accessibles tels que les façades peuvent être nettoyés rapidement et sans effort. L'articulation réglable à 180° est un atout supplémentaire et favorise notamment le nettoyage de jardins d'hiver, toits inclinés et abris de voiture. Grâce au mécanisme télescopique pratique sur simple pression d'un bouton, son utilisation est très simple. La lance télescopique est extensible de 1,20 à 3,70 mètres et permet ainsi le nettoyage de surfaces jusqu'à une hauteur de 5 mètres. Tous les pistolets peuvent être facilement fixés. En cas d'utilisation avec un pistolet Full Control Plus ou Smart Control, la pression appliquée peut être aisément régulée.
Caractéristiques et avantages
Articulation réglablePossibilités d'application flexibles.
Mécanisme télescopique pratiqueRetrait facile et pratique des tuyaux par simple pression sur un bouton.
Montage facile du pistolet haute pressionLe pistolet haute pression existant peut être aisément fixé au support prévu.
Raccord à baïonnette
- Raccordement pratique de tous les accessoires Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|2,8
|Poids emballage inclus (kg)
|3,7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|3780 x 120 x 233
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Universal Edition
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Comfort Premium Home & Brush
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM eco!Booster
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 5 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Smart Control Home
PRODUITS ABANDONNÉS
- G 4.10
- G 7.10
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic CAR
- K 2 Basic HOME
- K 2 Car&Home
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home Dankeschön Edition *DE
- K 2 Full Control CAR
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control CAR
- K 2 Premium Full Control HOME
- K 2 Premium Home
- K 2 Universal Edition
- K 2.01
- K 2.100
- K 2.110 *EU
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.14
- K 2.160 PLUS *EU
- K 2.17 EPC
- K 2.185 PLUS *EU
- K 2.190 *EU
- K 2.300 T50 WB *EU
- K 2.325
- K 2.325 T50
- K 2.36 M T 50
- K 2.36 M plus
- K 2.39 M PLUS WB T50*EU
- K 2.390 T50 *EU
- K 2.400 + T50 *EU
- K 2.410
- K 2.410 T 50
- K 2.425 + T50 *EU
- K 2.460 M PLUS T50 *EU
- K 2.490 MD T50 + RR 7,5 m
- K 2.490 T150
- K 2.59 M plus
- K 2.59M PLUS VPS *EU
- K 2.59M PLUS VPS T50 *EU
- K 2.800 eco!ogic
- K 2.900 M T 50 plus
- K 2.900 M plus
- K 2.900M PLUS *BLX
- K 2.900M PLUS T80 *BLX
- K 2.91 MD
- K 2.98 M
- K 2.980 M Plus T80 RR *EU
- K 2.980 M plus WB *EU
- K 2.980M PLUS T80*EU
- K 2.99 M plus T 50
- K 3 Full Control CAR
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control HOME
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home & Pipe
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3.190 *EU
- K 3.20 M T 250
- K 3.200 compact
- K 3.68 MD plus
- K 3.80 MD T250 *EU
- K 3.80 MD plus T250 RR *EU
- K 3.800 eco!ogic
- K 3.82 MD plus VPS T250 *EU
- K 3.91 MD
- K 3.91 MD T 100
- K 4
- K 4 Car & Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Stairs
- K 4 Full Control HOME
- K 4 Home
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Pr PC Home + Rioolset 7.5m + RM 610 Car + WB 60 + FJ 10 C *BE
- K 4 Premium
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium HOME
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Pure Home *EU
- K 4.20 M PLUS T 200 *EU
- K 4.200 compact
- K 4.500 T 250
- K 4.600 T 250
- K 4.650 Jubilee T 250
- K 4.80 MD T 250
- K 4.800 eco!ogic + T 250
- K 4.82 MD T250 *EU
- K 4.91 MD T 200
- K 5
- K 5 Car
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Pr SC Home + Rioolset 7.5m + RM 610 Car + WB 60 + FJ 10 C *BE
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium HOME
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Set *BE
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium eco!ogic
- K 5.200 compact
- K 5.520 T400 *EU
- K 5.600
- K 5.660 T400 *EU
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.700
- K 5.700 T300 *EU
- K 5.79 T 250
- K 5.800 eco!ogic + T 250
- K 5.85 M
- K 5.85 MD
- K 6.250 *EU
- K 6.250 T300 *EU
- K 6.550 *EU
- K 6.550 T 300
- K 6.600
- K 6.800 eco!ogic
- K 6.85 MD
- K 6.91 MD
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Power
- K 7 Pr SC Home + Rioolset 7.5m + RM 610 Car + WB 60 + FJ 10 C *BE
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power Set *BE
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium eco!ogic
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Pure Home *EU
- K 7 Smart Control
- K 7.20 M T 300
- K 7.200 T400 *EU
- K 7.200 compact
- K 7.280 MD Plus *EU
- K 7.350
- K 7.400 *EU
- K 7.560 T 400
- K 7.700 *EU
- K 7.750
- K 7.800 eco!ogic + T 400
- K 7.85 MD
- K3 Car & Home T50
- K4 eco!ogic
- KHD 4-2 AN *BE
- K 2.14
- K 3 Full Control
- K 4 Compact *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 5 Compact
- K 5 Full Control
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7
- K 7 Premium Smart Control Home
- Nettoyeur haute pression K 2.105
- Nettoyeur haute pression K 214 + T50
- Nettoyeur haute pression K 2300 + T50
- Nettoyeur haute pression K 238 M + T50
- Nettoyeur haute pression K 380 M +
- Nettoyeur haute pression K 480 M +
- Nettoyeur haute pression K 5.600 T 250
- Nettoyeur haute pression K 570 M +
- Nettoyeur haute pression K 7.710 T400
- Nettoyeur haute pression K4600
Domaines d'utilisation
- Façades
- Jardin d'hiver
- Auvents (par ex. carports)