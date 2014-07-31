Kärcher stroomstrijkijzer

2 keer zo snel strijken

Door te strijken met een Kärcher stoomstrijkijzer kunt u tot 50% tijd besparen. De Kärcher strijkplank is voorzien van een zuig- en uitblaasfunctie. De zuigfunctie zuigt het wasgoed vast en zuigt de vochtigheid op. De uitblaasfunctie blaast het strijkoppervlak op als een ballon. Dit voorkomt kreukels, ook bij gevoelige stoffen.

Het stoomstrijkstation SI 2.600 CB biedt maximaal gebruiksgemak en is zeer geschikt voor grote hoeveelheden wasgoed. De beproefde universeel inzetbare stoomreiniger SC 2.600 CB vormt met de actieve strijkplank AB 1000 een perfect team voor eersteklas strijk- en reinigingsresultaten.