REPASSER AVEC UN FER À VAPEUR

Un repassage deux fois plus rapide

Avec le système de repassage à la vapeur de Kärcher, vous pouvez réduire de moitié le temps de repassage ! La table de repassage de Kärcher dispose d'une aspiration de la vapeur et d'une fonction de coussin d'air. Grâce à l'aspiration de la vapeur, le linge est aspiré et fixé. Quant à l'humidité, elle est libérée. La fonction de coussin d'air permet de gonfler la surface de repassage comme un ballon. Cela empêche la formation de plis, même avec les matières délicates.

La centrale vapeur SI 2.600 CB convient tout particulièrement pour les grandes quantités de linge et offre un confort d'utilisation maximal. Le kit de repassage SC 2.600 CB universel pour nettoyeur vapeur a fait ses preuves. Avec la table de repassage active AB 1000, il forme une équipe idéale pour des résultats de repassage et de nettoyage irréprochables.