REPASSER AVEC UN FER À VAPEUR
Un repassage deux fois plus rapide
Avec le système de repassage à la vapeur de Kärcher, vous pouvez réduire de moitié le temps de repassage ! La table de repassage de Kärcher dispose d'une aspiration de la vapeur et d'une fonction de coussin d'air. Grâce à l'aspiration de la vapeur, le linge est aspiré et fixé. Quant à l'humidité, elle est libérée. La fonction de coussin d'air permet de gonfler la surface de repassage comme un ballon. Cela empêche la formation de plis, même avec les matières délicates.
La centrale vapeur SI 2.600 CB convient tout particulièrement pour les grandes quantités de linge et offre un confort d'utilisation maximal. Le kit de repassage SC 2.600 CB universel pour nettoyeur vapeur a fait ses preuves. Avec la table de repassage active AB 1000, il forme une équipe idéale pour des résultats de repassage et de nettoyage irréprochables.
Conseils pour un repassage optimal
- Si vous repassez à la vapeur, réglez votre fer à repasser sur la température maximale. La sortie de vapeur permanente empêche une surchauffe de votre linge, que ce soit du coton, de la soie ou du lin.
- Accessoire spécial Semelle anti-adhérente : Avec cet accessoire, les matières délicates et foncées ne sont pas lustrées (p. ex. le lin). Plus besoin de repasser les t-shirts imprimés sur l'envers.
- La pression de la vapeur est telle que vous ne devez pas repasser un jean épais des deux côtés. N'appuyez pas trop fort sur le fer à repasser et passez lentement sur le vêtement – la pression de la vapeur fait le travail à votre place.
Planche à repasser
Une double spécialité : repassage et nettoyage à la vapeur.
Fer à repasser à vapeur
Fer à repasser à vapeur de grande qualité avec semelle anti-adhérente en acier inox, design jaune et noir attractif.
Semelle anti-adhérente
Semelle anti-adhérente pour le fer à repasser à vapeur.