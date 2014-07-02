Semelle antiadhérente pour I 6006

Des résultats de repassage parfaits, du haut imprimé jusqu'aux dessous en dentelle ! La semelle antiadhésive pour le fer à repasser vapeur I 6006 avec semelle en acier inoxydable pour une glisse facile ménage les vêtements et vos nerfs. La semelle en acier inoxydable pour une glisse facile convient parfaitement au repassage des tissus délicats comme la soie, le lin, les vêtements noirs, les dessous en dentelle ou les hauts imprimés et offre ainsi une protection intégrale optimale. La solution idéale pour repasser en toute insouciance sans taches brillantes ni traces de fer à repasser.