Semelle antiadhérente pour I 6006
Semelle antiadhésive pour le fer à repasser vapeur I 6006 avec semelle en acier inoxydable pour une glisse facile. Idéale pour repasser les tissus délicats tels que la soie, le lin, les vêtements noirs ou les dessous en dentelle.
Des résultats de repassage parfaits, du haut imprimé jusqu'aux dessous en dentelle ! La semelle antiadhésive pour le fer à repasser vapeur I 6006 avec semelle en acier inoxydable pour une glisse facile ménage les vêtements et vos nerfs. La semelle en acier inoxydable pour une glisse facile convient parfaitement au repassage des tissus délicats comme la soie, le lin, les vêtements noirs, les dessous en dentelle ou les hauts imprimés et offre ainsi une protection intégrale optimale. La solution idéale pour repasser en toute insouciance sans taches brillantes ni traces de fer à repasser.
Caractéristiques et avantages
Orifices de sortie de vapeur sur la semelle
- Diffusion optimale de la vapeur
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|argent
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|285 x 135 x 19