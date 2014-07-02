Antikleefzool voor strijkijzer voor I 6006
Anti-kleef strijkzool voor het stoomstrijkijzer I 6006 met lichtlopende zool uit roestvrij staal. Perfect voor het strijken van delicate stoffen zoals zijde, linnen, zwarte kleding of T-shirts met opdruk, kant enz.
Perfecte strijkresultaten, van T-shirt met prints tot dure kant. De anti-kleefzool voor het stoomstrijkijzer I 6006 met zijn lichtlopende roestvrijstalen zool zorgt voor uw kleding en geeft u gemoedsrust. De Teflon zool is perfect voor het strijken van delicate stoffen, bv. zijde, linnen, zwarte kleren, kanten ondergoed of T-shirts met prints en laat hen er als nieuw uitzien. De perfecte oplossing voor probleemloos strijken zonder glanzende vlekken of strijksporen na te laten.
Kenmerken en voordelen
Stoomuitlaten op de zoolplaat
- Optimale stoomverdeling
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zilver
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|285 x 135 x 19