Antikleefzool voor strijkijzer voor I 6006

Perfecte strijkresultaten, van T-shirt met prints tot dure kant. De anti-kleefzool voor het stoomstrijkijzer I 6006 met zijn lichtlopende roestvrijstalen zool zorgt voor uw kleding en geeft u gemoedsrust. De Teflon zool is perfect voor het strijken van delicate stoffen, bv. zijde, linnen, zwarte kleren, kanten ondergoed of T-shirts met prints en laat hen er als nieuw uitzien. De perfecte oplossing voor probleemloos strijken zonder glanzende vlekken of strijksporen na te laten.