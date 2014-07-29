Bekleding van zetel, autozetel of bank reinigen ?

Vloer-/tapijtreiniger voor een grondige reiniging

Zetels reinigen was nog nooit zo makkelijk dankzij Kärcher! Met de tapijtreiniger maakt u de bekleding grondig schoon. Het zorgt ervoor dat het reinigingsmiddel met druk ingesproeid wordt en dat het opgezogen wordt samen met het opgeloste vuil. In een mum van tijd worden vet, vuil en geurtjes effectief verwijderd.

Hoe werkt de tapijtreiniger?

Bij het reinigen van de zetels zorgt de tapijtreiniger ervoor dat het water samen met het reinigingsmiddel ingespoten wordt en onmiddellijk met het vuil weer opgezogen.

Ideaal tegen allergie

De vloer- en tapijtreiniger van Kärcher is geschikt voor mensen met een allergie of die huisdieren hebben. het zorgt voor een perfect schoon en hygiënisch resultaat.