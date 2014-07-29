Bekleding van zetel, autozetel of bank reinigen ?
Vloer-/tapijtreiniger voor een grondige reiniging
Zetels reinigen was nog nooit zo makkelijk dankzij Kärcher! Met de tapijtreiniger maakt u de bekleding grondig schoon. Het zorgt ervoor dat het reinigingsmiddel met druk ingesproeid wordt en dat het opgezogen wordt samen met het opgeloste vuil. In een mum van tijd worden vet, vuil en geurtjes effectief verwijderd.
Hoe werkt de tapijtreiniger?
Bij het reinigen van de zetels zorgt de tapijtreiniger ervoor dat het water samen met het reinigingsmiddel ingespoten wordt en onmiddellijk met het vuil weer opgezogen.
Ideaal tegen allergie
De vloer- en tapijtreiniger van Kärcher is geschikt voor mensen met een allergie of die huisdieren hebben. het zorgt voor een perfect schoon en hygiënisch resultaat.
Innovatieve stofzuiger met waterfilter
De nieuw ontwikkelde stofzuiger DS 5.800 met waterfilter verschilt van de traditionele stofzuiger met een filterzak doordat het gebruik maakt van de natuurlijke kracht van water. Het water wordt met hoge snelheid in de filter rondgedraaid. Daardoor wordt het opgezogen vuil via de waternevel geleid, wordt het uit de lucht gefilterd en in het water vastgehouden. Het resultaat is buitengewoon schone lucht die uitgeblazen wordt.
Eenvoudig te reinigen waterfilter
U hoeft de onderdelen van de waterfilter alleen maar onder de stromende kraan te houden, en klaar. Heel snel en moeiteloos.
Vloer-/tapijtreinigers
Vezeldiep en grondig schoon.
Impregneermiddel voor textiel
Effectieve bescherming.
Stofzuiger met waterfilter
De waterfilter filtert 99,9% van alle deeltjes uit de lucht.
Turbo bekledingszuigmond
Zeer grondige reiniging van bekleding. Ideaal voor dierenharen.