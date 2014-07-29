comment nettoyer un canapé en tissu

NETTOYER UN CANAPÉ
Appareils d'injection/extraction – pour un nettoyage en profondeur
Les appareils d'injection/extraction de Kärcher offrent une propreté des moquettes en profondeur. Le détergent liquide est injecté sous pression au plus profond, puis aspiré avec les saletés dissoutes. Graisse, salissures et odeurs sont éliminées efficacement.
Principe de l'injection/extraction
Lors de l’injection-extraction, l’eau est injectée avec le détergent puis réaspirée immédiatement avec les saletés en une seule opération.
Hygiène et propreté
L'appareil d'injection/extraction convient tout particulièrement aux personnes allergiques et cible également les ménages avec des animaux domestiques.
Aspirateur avec technologie innovante de filtre à eau
Contrairement à un aspirateur traditionnel doté d'un sac filtrant, le nouvel aspirateur DS 5.800 avec filtre à eau utilise la force naturelle de l'eau
qui tourbillonne à grande vitesse dans le filtre. Ce tourbillon d'eau permet de libérer l'air de la saleté aspirée de manière efficace et de capturer la poussière dans le bain d'eau. Résultat : Un air extrêmement pur et frais.
Le filtre à eau se nettoie particulièrement facilement
Les différentes pièces du filtre à eau doivent simplement être passées sous l'eau : c'est tout ! Rapide et sans effort.
Appareils d'injection/extraction
Une propreté en profondeur.
Agent d'imprégnation des textiles
Protection très efficace.
Aspirateurs poussières avec filtration par eau
Grâce au filtre à eau, cet appareil filtre 99,9 % de toutes les particules présentes dans l'air.
Brosse fauteuils turbo
Nettoyage en profondeur des capitonnages. Idéale pour les poils d'animaux.