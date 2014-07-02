Détartrez régulièrement votre nettoyeur vapeur

Le nettoyeur vapeur Kärcher est votre allié pour l'hygiène et la propreté de votre maison. Grâce à sa vapeur, il nettoie de manière hygiénique et ce, dans toute la maison ! Mais obtenir une propreté impeccable n'est possible qu'avec du matériel de nettoyage efficace et performant. Le problème le plus fréquent pour un nettoyeur vapeur ou tout autre appareil à eau chaude est la présence de résidus de calcaire et de tartre. Au fur et à mesure, le calcaire peut s'accumuler, empêcher le bon fonctionnement du nettoyeur vapeur Kärcher et avoir un réel impact négatif sur ses performances.

Heureusement, le souci peut vite être résolu grâce à une solution simple et efficace : un détartrant Kärcher adapté. Une fois le détartrage de nettoyeur vapeur Kärcher effectué, il sera à nouveau au maximum de sa performance. Lorsque le détartrage est fait de manière efficace, sa durée de vie est prolongée et la consommation électrique est réduite.

Le nettoyage à la vapeur peut reprendre !