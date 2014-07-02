Ontkalk uw stoomreiniger regelmatig

De Kärcher stoomreiniger is uw bondgenoot voor hygiëne en netheid in huis. Ze reinigt alles tot de laatste vezel! Maar een perfecte reiniging is alleen mogelijk met efficiënte en effectieve reinigingsapparatuur. Bij het gebruik van een stoomreiniger of een ander heetwatertoestel ontstaan kalkresten. Hierdoor kan de machine vaak niet efficiënt meer werken en zullen de prestaties negatief worden beïnvloed.

Gelukkig kan u het probleem snel oplossen met een eenvoudige en doeltreffende oplossing: de Kärcher ontkalker. Als u uw stoomreiniger regelmatig ontkalkt, zal hij steeds optimaal presteren, een langere levensduur hebben en minder stroom verbruiken. Onze ontkalker is niet enkel geschikt voor Kärcherproducten, maar ook voor andere warmwatertoestellen zoals ketels en koffiemachines.