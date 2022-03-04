Nettoyage de l'entrepôt
La propreté visible est définitivement un atout dans un entrepôt de matériaux. Ce principe s'applique aussi bien aux très petits locaux de stockage, par exemple un atelier, qu'aux très grands entrepôts. Dans tous les cas, la sécurité au travail et la protection du matériel stocké sont un point important. Surtout, les sols doivent être propres et sûrs pour éviter tout risque d'accident dû à un nettoyage insuffisant. Et cela est possible avec des balayeuses aspirantes/mécaniques et des autolaveuses pouvant être configurées individuellement.
Différents types de saleté, différentes techniques de nettoyage
Lors du transport de matériel stocké d'un point A à un point B par des magasiniers, des chariots élévateurs ou des véhicules au sol, chaque mouvement soulève la poussière. L'aspiration constante sert, d'une part, à la sécurité et à la propreté, mais garantit également que le matériel stocké est préservé et ne ramasse pas la poussière. Des bouts de papier d'étiquettes déchirées ou de documents de transport, des morceaux de film ou des éclats de bois peuvent également souvent être retrouvés dans les entrepôts. La poussière, les peluches et les petits bouts de papier peuvent être facilement enlevés avec un balai, une balayeuse aspirante/mécanique ou un aspirateur - en fonction de la taille de l'entrepôt. Ce facteur est très important lors du choix des appareils et des concepts de nettoyage appropriés.
Balayage dans l'entrepôt : enlever la poussière en toute sécurité
En particulier dans les entrepôts, en raison du problème accru de poussière, une balayeuse aspirante est préférable à une simple balayeuse mécanique : pendant le processus de balayage, la balayeuse aspirante fait tourbillonner la poussière avec un rouleau-balai, aspire la saleté à l'aide d'une turbine d'aspiration (souffleur) et le sépare avec un système de filtration - la quantité de poussière est donc réduite lors du nettoyage. Un nettoyage régulier du filtre à fines particules peut augmenter considérablement sa durée de vie. Selon le type de machine, cela se fait en appuyant simplement sur un bouton ou automatiquement.
En plus de la poussière et des bouts de papier, les sols des entrepôts sont souvent jonchés de chutes de film et de ruban d'emballage ou d'éclats de bois provenant de palettes. Cette saleté grossière doit être enlevée manuellement, sinon il y a un risque de colmatage des machines utilisées ou de matériau coincé dans le rouleau-balai. Le nettoyage peut être fait avec un balai ou une pince à ordures.
Conseil : travailler avec peu de poussière
Afin de travailler avec le moins de poussière possible, il existe une housse parfaitement ajustée en tissu de lin enduit de PVC, qui est tendue avec un système de bandes autoagrippantes sur toute la zone avant de la balayeuse mécanique jusqu'aux roues arrière. Cet accessoire permet de limiter le tourbillon de poussière.
Nettoyage ponctuel dans l'entrepôt
Pour les petits travaux de nettoyage intermédiaires - au sol ainsi que sur des étagères ou des surfaces de rangement - un aspirateur eau et poussières de taille appropriée, flexible et rapide à manipuler, convient particulièrement dans les très petits espaces de stockage. Cela signifie que la poussière, les flaques d'eau ou les liquides renversés peuvent être aspirés rapidement et facilement. Dans le cas de très petits racks de stockage, un équipement manuel composé de lingettes et de seaux peut également être utilisé.
Nettoyage des sols dans l'entrepôt avec l'autolaveuse aspirante
Tout d'abord, il est important de prendre en compte le type de sol. Des carreaux de céramique tels que le grès cérame fin sont souvent posés dans de petits entrepôts d'atelier car ils sont robustes et ont une très faible capacité d'absorption d'humidité. Les entrepôts d'entreprises ou les centres logistiques sont souvent équipés de sols industriels - de la chape aux revêtements synthétiques élastiques tels que la résine synthétique.
Les sols des entrepôts pouvant être très variés, il existe également une grande diversité dans le choix de la bonne technique de nettoyage. La configuration du sol et les types de saleté dans l'entrepôt sont deux des principaux critères. En raison de la quantité de saletés grossières, les autolaveuses aspirantes avec technologie à rouleaux sont particulièrement adaptées, car les gros déchets restants peuvent être ramassés en une seule opération grâce à la fonction préventive des rouleaux.
Nettoyage du grès cérame fin
Le grès cérame fin est un revêtement de sol plaisant et très populaire, qui se caractérise par sa robustesse, ses propriétés antidérapantes et son très faible taux d'absorption d'humidité. Aujourd'hui, le grès cérame fin est devenu un élément de design moderne et sûr dans le domaine du revêtement de sol.
Nettoyer la chape de ciment
La chape de ciment est le type de chape le plus courant. Ce revêtement de sol nécessite un soin particulier lors de son nettoyage et de son entretien. Parce qu'il est extrêmement malmené et doit en même temps répondre aux exigences de sécurité au travail dans l'entreprise. Que ce soit pour le nettoyage courant, d'entretien et d'appoint, il est important de choisir le bon équipement.
Le choix du bon mécanisme (rouleau ou disque) et du bon outil de nettoyage (pad ou brosse) dépend du revêtement de sol et du type de saleté.
Si le sol le permet, un détergent alcalin est généralement utilisé. Si des détergents acides sont utilisés, il faut prendre soin de mouiller au préalable les joints de ciment avec de l'eau afin de ne pas les endommager.
En particulier dans les entrepôts, il faut veiller à ce que les autolaveuses aspirantes laissent le sol sec. Ce point est particulièrement important car les zones nettoyées sont souvent piétinées immédiatement ou utilisées par des chariots élévateurs - et la sécurité au travail est essentielle.
Un problème persistant dans les entrepôts : éliminer les traces d'usure des pneus
Surtout dans les grands entrepôts (en hauteur), les chariots élévateurs et les véhicules au sol parcourent plusieurs kilomètres d'un bout à l'autre du hall chaque jour - et produisent non seulement de la poussière mais aussi des marques d'usure des pneus sur le sol. Il s'avère pertinent d'utiliser un détergent spécialement développé pour cela afin d'éliminer efficacement la poussière résultant de l'usure des pneus. Il faut le pulvériser non-dilué sur les zones concernées, puis le laisser agir pendant quelques minutes. Ensuite, l'autolaveuse aspirante entre en jeu : elle absorbe l'eau sale. Le sol est ensuite rincé à nouveau à l'eau claire.
Attention : ne pas utiliser cette méthode sur les revêtements en polymère et les couches de cire car ceux-ci seront dissous par le détergent !
Configurer au cas par cas : Quelle machine de nettoyage est la bonne ?
Quiconque achète une machine de nettoyage - qu'il s'agisse d'une balayeuse aspirante/mécanique, d'une autolaveuse aspirante ou d'un appareil combiné - souhaite nettoyer confortablement, efficacement et économiquement. Lors de l'achat, il convient de prendre en compte les caractéristiques de votre entrepôt ainsi que les critères de la future machine de nettoyage.
Le tableau suivant donne un aperçu des caractéristiques et des critères à prendre en compte pour chaque achat.
Taille
Critères de l'espace de stockage
- Calculer la taille de l'entrepôt
- En règle générale, 30 à 50 % doivent être déduits du rendement surfacique de la machine = rendement surfacique pratique
- La différence provient des virages, des interruptions
Critères de la machine
- Rendement surfacique théorique = mètres parcourus × largeur de travail en ligne droite par heure
Balayeuse aspirante/mécanique :
- pour les petites zones de stockage : modèles à poussée ou à guidage manuel (jusqu'à env. 5 000 m²)
- pour les grands entrepôts : machines autoportées
(à partir de 5 000 m²)
- surfaces très étroites : aspirateur poussières
Autolaveuse aspirante :
- pour les petites surfaces de stockage : modèles compacts ou traîneaux
- -pour les grands entrepôts : autolaveuses aspirantes autoportées
Type de sol
Critères de l'espace de stockage
- Le type de saleté et le revêtement de sol de l'entrepôt déterminent le choix du rouleau-balai/de la tête de brossage
- antidérapant, robuste
Critères de la machine
Balayeuse aspirante/mécanique :
Choix entre deux rouleaux-balais différents
- standard (sols divers)
- dur (sol rugueux)
- souple (sol lisse)
Autolaveuse aspirante :
Choix entre la technologie à rouleau et la technologie à disque
- Rouleaux : pour les sols grossiers et structurés, avec la fonction de prévention requise
- Disques : pour les sols lisses
Entraînement
Critères de l'espace de stockage
- Matériel stocké et état du bâtiment
- Pour des raisons de protection contre les incendies, les modèles sans fil sont généralement préférés dans les entrepôts
Critères de la machine
- Batterie
- Gaz liquéfié
- Moteur thermique
Moteurs thermiques uniquement dans des locaux bien ventilés
Maniabilité
Critères de l'espace de stockage
- Vérifier les passages, les espaces étroits, les impasses
Critères de la machine
- Tenir compte du rayon de braquage de la machine
Coûts
Critères de l'espace de stockage
- Coûts de personnel par rapport au temps gagné par le nettoyage à la machine
Critères de la machine
- Coût d'acquisition
- Frais d'entretien
Configuration
Critères de l'espace de stockage
- Configuration personnalisée en fonction des besoins de l'environnement de travail
Critères de la machine
- de nombreux accessoires et suppléments disponibles
- Exemples autolaveuses aspirantes : brosses latérales, pneus spéciaux, toit de protection, chargeur rapide
- Exemples balayeuses aspirantes/mécaniques : toit de protection, lampe de travail, pneus anti-crevaison