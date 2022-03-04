Balayage dans l'entrepôt : enlever la poussière en toute sécurité

En particulier dans les entrepôts, en raison du problème accru de poussière, une balayeuse aspirante est préférable à une simple balayeuse mécanique : pendant le processus de balayage, la balayeuse aspirante fait tourbillonner la poussière avec un rouleau-balai, aspire la saleté à l'aide d'une turbine d'aspiration (souffleur) et le sépare avec un système de filtration - la quantité de poussière est donc réduite lors du nettoyage. Un nettoyage régulier du filtre à fines particules peut augmenter considérablement sa durée de vie. Selon le type de machine, cela se fait en appuyant simplement sur un bouton ou automatiquement.

En plus de la poussière et des bouts de papier, les sols des entrepôts sont souvent jonchés de chutes de film et de ruban d'emballage ou d'éclats de bois provenant de palettes. Cette saleté grossière doit être enlevée manuellement, sinon il y a un risque de colmatage des machines utilisées ou de matériau coincé dans le rouleau-balai. Le nettoyage peut être fait avec un balai ou une pince à ordures.