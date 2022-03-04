Nettoyer la chape de ciment de manière professionnelle
La chape de ciment est le type de chape le plus courant. Ce revêtement de sol nécessite un soin particulier lors de son nettoyage et de son entretien. Parce qu'il est extrêmement malmené et doit en même temps répondre aux exigences de sécurité au travail dans l'entreprise. Que ce soit pour le nettoyage courant, d'entretien et d'appoint, il est important de choisir le bon équipement.
Caractéristiques de la chape de ciment
La chape de ciment se compose de sable ou de gravier, de ciment et d'eau. Il s'agit du type de chape le plus couramment utilisé. Dans le secteur industriel, seules sont produites des chapes dites à granulats durs qui, grâce à leur résistance et à leur classe de résistance, peuvent supporter des charges de trafic très élevées.
La chape de ciment a une particularité : l'action des acides crée une « structure de type béton lavé », c'est-à-dire que le béton devient plus rugueux et cela rend le nettoyage difficile. Dans le cas de revêtements très brillants, le nettoyage avec des alcalis forts (valeur de pH supérieure à 10) peut également rendre la surface mate.
De plus, la chape de ciment sans mesures d'amélioration de la surface - telles que l'imprégnation, l'étanchéité ou le revêtement - a tendance à former de la poussière et de la saleté et l'humidité peut alors pénétrer plus rapidement. Si la chape de ciment n'a pas été trempée, il faut veiller pendant le nettoyage à ce que l'humidité appliquée soit à nouveau aspirée immédiatement. Dans ce cas, le nettoyage doit être effectué uniquement en utilisant la méthode en une étape.
Préparation au nettoyage (nettoyage initial/final)
Si nécessaire, de très grandes quantités de saletés peuvent être ramassées avec une balayeuse aspirante avant le nettoyage humide, en fonction du type et de la quantité. Les saletés tenaces après la phase de construction, comme la peinture, le mortier, la peinture à dispersion, le goudron ou les adhésifs, sont soigneusement éliminées avec une spatule ou une lame.
Derniers vestiges de ...
- Retirer le mortier avec un tampon vert.
- Laisser agir la peinture à dispersion non diluée avec le nettoyant en profondeur pendant environ cinq minutes et travailler soigneusement avec un tampon vert. Rincer ensuite abondamment. Attention : ne pas utiliser sur des émulsions autobrillantes ou des revêtements polymères.
- Traiter soigneusement les laques/adhésifs avec un détachant universel. Mettre le solvant sur un chiffon et utiliser le chiffon imbibé pour travailler sur la peinture ou les résidus d'adhésif. Cependant, ne jamais utiliser de diluant sur les émulsions autobrillantes telles qu'une dispersion de polymère, car cela endommagerait le revêtement.
Nettoyage courant : retirer les saletés légères
Le nettoyage courant se fait selon la méthode en une étape. Des brosses de nettoyage ou des pads rouges sont utilisés sur l'autolaveuse aspirante pour éliminer les salissures plus légères. Le travail est effectué avec une pression de contact réduite et une vitesse inférieure des brosses-rouleaux. Un détergent destiné au nettoyage courant et intermédiaire pour l'industrie convient, en l'utilisant à un dosage de 0,5 à 3 % selon le degré de saleté. Nous recommandons d'équiper la machine d'un dosage de détergent automatique. Aucun essuyage ou rinçage à la main n'est ensuite nécessaire - le sol peut être à nouveau accessible immédiatement.
Si un nettoyage humide n'est pas nécessaire compte tenu des exigences de nettoyage, le nettoyage courant peut également être effectué à l'aide d'une balayeuse aspirante.
Nettoyage en profondeur : retirer les saletés fortement adhérentes
Les saletés, par exemple dues à l'huile, à la graisse ou à l'abrasion des pneus, qui ne peuvent être éliminées dans le cadre du nettoyage courant, sont éliminées à intervalles réguliers par un nettoyage en profondeur. Des autolaveuses aspirantes puissantes avec une tête de brossage à rouleaux sont alors utilisées. Si la surface le permet, une pression de contact totale et des brosses de nettoyage ou pads verts sont utilisés avec la méthode en deux étapes. Cela ne doit se faire que par sections afin d'éviter une pénétration excessive d'humidité dans le sol ou un séchage trop rapide de la solution de nettoyage.
Il est recommandé d'utiliser comme détergent un nettoyant en profondeur polyvalent ou un nettoyant en profondeur intensif, qui peut être utilisé pour éliminer l'huile et la graisse ainsi que les films de protection. Lors du retrait des films de protection, le dosage est de 50 %.
Étape 1 : appliquer du liquide de nettoyage sur la surface à nettoyer avec l'autolaveuse aspirante et frotter deux ou trois fois jusqu'à ce que la saleté se soit complètement détachée.
Étape 2 : ramasser l'eau sale avec la machine via le suceur d'aspiration et le dispositif d'aspiration. Enfin, travailler à nouveau toute la surface avec de l'eau propre en utilisant la méthode en une étape : appliquer de l'eau - frotter - aspirer.
Suppression des traces de frein et de pneu
Pour éliminer les traces de freinage du chariot élévateur ou de l'usure des pneus, un détergent spécialement développé et sans NTA est pulvérisé non dilué sur les zones sales avec un pulvérisateur de détergent ou un pulvérisateur. Laisser agir quelques minutes. Travailler ensuite sur la surface avec une autolaveuse aspirante sans ajouter de solution de nettoyage. En fonction de la structure de la surface, la tête de brossage à rouleaux doit être équipée de pads rouleaux verts (surface lisse) ou de brosses-rouleaux (surface structurée). Dans l'étape suivante, l'eau sale est ramassée puis rincée à l'eau claire (méthode en une étape).
Attention : ne pas utiliser cette méthode sur les revêtements en polymère et les couches de cire car ceux-ci ne peuvent pas être éliminés par le détergent.
Le bon choix : autolaveuses aspirantes avec tête de brossage à rouleaux
En cas de saleté tenace, il est conseillé d'utiliser l'autolaveuse aspirante avec tête de brossage à rouleau lors du nettoyage humide. Les surfaces lisses sont traitées avec des pads rouleaux, les surfaces structurées et rugueuses avec des brosses-rouleaux. La haute efficacité de nettoyage est due aux facteurs suivants :
- Contre-rotation des brosses/pads
- Pression de contact élevée et uniforme (jusqu'à 260 g/cm²) sur toute la largeur de travail
- Régime extrêmement élevé (jusqu'à 1 100 tr/min)
- Excellent contact avec le sol
Ces propriétés permettent d'éliminer en toute sécurité la saleté du sol. En raison du régime élevé, il y a également un effet autonettoyant et donc une efficacité de nettoyage constante. Le pré-balayage de la surface peut souvent être évité dans le cas de petites saletés, car les brosses-rouleaux à rotation inverse transportent la saleté grossière dans la pelle à poussière intégrée.