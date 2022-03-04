Caractéristiques de la chape de ciment

La chape de ciment se compose de sable ou de gravier, de ciment et d'eau. Il s'agit du type de chape le plus couramment utilisé. Dans le secteur industriel, seules sont produites des chapes dites à granulats durs qui, grâce à leur résistance et à leur classe de résistance, peuvent supporter des charges de trafic très élevées.

La chape de ciment a une particularité : l'action des acides crée une « structure de type béton lavé », c'est-à-dire que le béton devient plus rugueux et cela rend le nettoyage difficile. Dans le cas de revêtements très brillants, le nettoyage avec des alcalis forts (valeur de pH supérieure à 10) peut également rendre la surface mate.

De plus, la chape de ciment sans mesures d'amélioration de la surface - telles que l'imprégnation, l'étanchéité ou le revêtement - a tendance à former de la poussière et de la saleté et l'humidité peut alors pénétrer plus rapidement. Si la chape de ciment n'a pas été trempée, il faut veiller pendant le nettoyage à ce que l'humidité appliquée soit à nouveau aspirée immédiatement. Dans ce cas, le nettoyage doit être effectué uniquement en utilisant la méthode en une étape.