Cementdekvloer professioneel reinigen
Een cementdekvloer is de meest gebruikte vorm van chape. Deze vloerbedekking vraagt om speciale aandacht bij reiniging en onderhoud. Hij wordt namelijk aan buitengewone belastingen blootgesteld en moet tegelijkertijd voldoen aan de eisen voor de arbeidsveiligheid binnen het bedrijf. Bij de basis-, onderhouds- en tussenreiniging is de keuze van het juiste materiaal daarom van groot belang.
Bijzonderheden van cementdekvloeren
De cementdekvloer bestaat uit zand of grind, cement en water en is het meest voorkomende type dekvloer. In de industriële sector worden alleen zogenaamde harde dekvloeren gemaakt, die dankzij hun dikte en sterkteklasse zeer hoge verkeersbelasting kunnen verdragen.
Cementdekvloeren hebben iets bijzonders: bij blootstelling aan zuren ontstaat een 'uitgewassen betonachtige structuur', d.w.z. het beton wordt ruwer en dat bemoeilijkt het schoonmaken. Bij hoogglansvloeren kan door de reiniging met sterke alkaliën (pH-waarde van meer dan 10) het oppervlak doffer worden.
Daarnaast heeft een cementdekvloer zonder oppervlakverbeterende maatregelen – zoals impregnering, verzegeling of coating – de neiging om stof aan te trekken en kunnen vuil en vocht er sneller indringen. Als de cementdekvloer niet kwalitatief verbeterd is, dient er bij de reiniging ook op te worden gelet, dat het aangebrachte vocht ook weer direct wordt afgenomen. In dit geval mag alleen met de éénstapsmethode worden schoongemaakt.
Voorbereiden van de reiniging (eerste reiniging/schoonmaken na bouwactiviteiten)
Indien nodig kunnen, afhankelijk van het soort en de hoeveelheid, zeer grote verontreinigingen voorafgaand aan de natte reiniging worden verwijderd met een veeg-/zuigmachine. Hardnekkige verontreinigingen na de bouwfase, zoals lak, mortel, dispersieverf, teer of kleefstoffen, worden voorzichtig met de spatel of een lemmet verwijderd.
Laatste resten van...
- Mortel met groene handpad verwijderen.
- Dispersieverf met basisreiniger onverdund ca. vijf minuten laten inwerken en dan voorzichtig bewerken met de groene handpad. Vervolgens goed naspoelen. Let op: niet gebruiken op zelfglansemulsies of polymeercoatings.
- Lak/lijm voorzichtig behandelen met een universele vlekverwijderaar. Doe hiervoor het oplosmiddel op een doek en behandel met de doordrenkte doek de resten van de lak of lijm. Gebruik een oplossing echter niet op zelfglansemulsies zoals een polymeerdispersie, want dan beschadigt de coating.
Onderhoudsreiniging: lichte verontreinigingen verwijderen
De onderhoudsreiniging wordt uitgevoerd in een éénstapsmethode. Bij de verwijdering van lichtere verontreinigingen wordt op de schrob-/zuigmachine gebruik gemaakt van de rode schrobborstels of -pads. Er wordt gewerkt met een lagere contactdruk en een laag toerental van de walsborstels. Als reinigingsmiddel kan een industriële onderhouds- en tussenreiniger worden gebruikt, die afhankelijk van de verontreiniging met een dosering van 0,5 tot 3 procent wordt aangemaakt. Aangeraden wordt om de machine te voorzien van de automatische reinigingsmiddelendosering. Het is niet nodig om daarna nog te dweilen of te spoelen, de vloer is gelijk weer begaanbaar.
Als een natte reiniging gezien de reinigingsbehoefte niet nodig is, kan de onderhoudsreiniging ook worden uitgevoerd met een veeg-/zuigmachine.
Basisreiniging: sterk vastzittende verontreinigingen verwijderen
Verontreinigingen door bijvoorbeeld oliën, vetten of bandensporen, die niet tijdens de onderhoudsreiniging kunnen worden behandeld, worden periodiek tijdens de basisreiniging verwijderd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van krachtige schrob-/zuigmachines met walsschrobkop. Voor zover de vloer het aan kan, wordt er met maximale druk en groene schrobborstels of -pads gewerkt in een tweestapsmethode. Daarbij moet steeds in gedeeltes worden gewerkt, om te voorkomen dat de vloer te nat wordt of dat de reinigingsvloeistof te snel opdroogt.
Als reinigingsmiddel wordt geadviseerd om een allround-basisreiniger of intensieve basisreiniger te gebruiken omdat hiermee niet alleen oliën en vetten maar ook de filmlaag van verzorgingsproducten kan worden verwijderd. Bij het verwijderen van filmlagen moet een dosering van 50% worden gebruikt.
Stap 1: reinigingsvloeistof met de schrob-/zuigmachine op de te reinigen oppervlakken aanbrengen en deze twee tot drie keer schrobben, tot het vuil volledig losgekomen is.
Stap 2: het vuile nat via de zuigbalk en de zuiginstallatie met de machine opnemen. Vervolgens het gehele oppervlak nogmaals met schoon water nabewerken in de éénstapsmethode: water aanbrengen – schrobben – wegzuigen.
Verwijderen van rem- en bandensporen.
Voor het verwijderen van rem- of bandensporen van de vorkheftruck wordt een speciaal daarvoor ontwikkeld, NTA-vrij reinigingsmiddel onverdund op de verontreinigde plekken aangebracht met een reinigingsmiddel-sprayer of een sproeiflacon. Enige minuten laten inwerken. Daarna het voorbehandelde oppervlak met een schrob-/zuigmachine bewerken zonder daarbij reinigingsvloeistof toe te voegen. Afhankelijk van de oppervlaktestructuur moet de walsschrobkop worden uitgerust met groene walspads (glad oppervlak) of walsborstels (gestructureerd oppervlak). In de volgende stap wordt de vuile vloeistof opgenomen en met schoon water nagespoeld (éénstapsmethode).
Let op: deze methode niet gebruiken op polymeer- of wascoatings, omdat ze kunnen worden opgelost door het reinigingsmiddel!
De juiste keuze: schrob-/zuigmachine met walsschrobkop
Bij zwaardere en sterk vastzittende verontreinigingen wordt aangeraden om bij de natte reiniging gebruik te maken van de schrob-/zuigmachine met walsschrobkop. Gladde oppervlakken worden bewerkt met walspads, gestructureerde en ruwe oppervlakken met walsborstels. De hoge reinigingsefficiëntie is het gevolg van:
- Tegengesteld draaiende borstels/pads
- Hoge en gelijkmatig druk (tot 260 g/cm2) over de totale werkbreedte
- Extreem hoog toerental (tot 1100 omw./min)
- Uitstekend vloercontact
Deze eigenschappen zorgen ervoor dat het vuil op veilige wijze van de vloer wordt verwijderd. Dankzij het hoge toerental ontstaat bovendien een zelfreinigend effect en daardoor een altijd gelijkblijvende reinigingsefficiëntie. Het vooraf vegen van het oppervlak kan bij een geringe hoeveelheid los vuil meestal achterwege blijven omdat de tegengesteld draaiende walsborstels het grove vuil naar de geïntegreerde veeglade verplaatst.