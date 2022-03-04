Bijzonderheden van cementdekvloeren

De cementdekvloer bestaat uit zand of grind, cement en water en is het meest voorkomende type dekvloer. In de industriële sector worden alleen zogenaamde harde dekvloeren gemaakt, die dankzij hun dikte en sterkteklasse zeer hoge verkeersbelasting kunnen verdragen.

Cementdekvloeren hebben iets bijzonders: bij blootstelling aan zuren ontstaat een 'uitgewassen betonachtige structuur', d.w.z. het beton wordt ruwer en dat bemoeilijkt het schoonmaken. Bij hoogglansvloeren kan door de reiniging met sterke alkaliën (pH-waarde van meer dan 10) het oppervlak doffer worden.

Daarnaast heeft een cementdekvloer zonder oppervlakverbeterende maatregelen – zoals impregnering, verzegeling of coating – de neiging om stof aan te trekken en kunnen vuil en vocht er sneller indringen. Als de cementdekvloer niet kwalitatief verbeterd is, dient er bij de reiniging ook op te worden gelet, dat het aangebrachte vocht ook weer direct wordt afgenomen. In dit geval mag alleen met de éénstapsmethode worden schoongemaakt.