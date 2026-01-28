Intensieve basisreiniger Extra RM 752 10l, 10l

Zeer krachtig diepreinigingsmiddel voor het verwijderen van hardnekkig vuil en coatings van alkalibestendige vloeren. Verwijdert zelfs de meest hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken.

De hoogalcalische FloorPro Intensive Deep Cleaner Extra RM 752 van Kärcher is ontwikkeld voor zowel het verwijderen van coatings als voor krachtige diepreiniging van diverse oppervlakken en vloerbedekkingen in industriële omgevingen. Afhankelijk van de vereisten kan dit middel, bedoeld voor mechanische toepassing met eenschijfsmachines of schrobzuigers, worden gebruikt in de één-stap methode voor reiniging of in de twee-stap methode voor het verwijderen van coatings. Het verwijdert betrouwbaar was- en polymeren coatings en zelfs de meest hardnekkige olie-, vet- en minerale vervuiling, zoals die in logistieke en productieomgevingen voorkomt. FloorPro Intensive Deep Cleaner Extra RM 752 is bijzonder geschikt voor industriële en ESD-vloeren, cementdekvloeren, epoxyharsoppervlakken en andere alkalibestendige vloeren. Het schoonmaakmiddel is ook laag-schuimend voor een optimale benutting van het tankvolume van schrobzuigers. De siliconenvrije formulering maakt het ook geschikt voor gebruik in metaal- en verfverwerkingsbedrijven.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 10
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 1
pH 13,2
Gewicht (incl. doos) (kg) 11,5
Toepassingen
  • Vloerreiniging
