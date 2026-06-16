Schrob-/zuigmachine B 260 RI Bp Dose+D100
Met een schijfborstelkop, 100 cm werkbreedte, 10 km/u rijsnelheid en 260 l tanks: de robuuste ride-on schrobzuigmachine B 260 RI Bp voor zware industriële toepassingen.
De ride-on schrobzuigmachine B 260 RI Bp is standaard uitgerust met het "Dose" reinigingsmiddelendoseersysteem dat grondstoffen bespaart, de tijdbesparende auto-vulfunctie, een handmatig tankspoelsysteem, automatische optimalisatie van de waterverdeling rond bochten en een werklamp. De robuuste machine met stevige deflectorrollen en een roestvrijstalen grofvuilkorf is speciaal ontworpen voor de zwaarste industriële toepassingen en levert uitstekende zuigresultaten dankzij de twee slijtagevrije Ec-turbines en de nieuw ontwikkelde zuigbalk die is geoptimaliseerd met betrekking tot de luchtstroom. De rijsnelheid tot 10 km/u, de tanks van 260 liter en de verder ontwikkelde werkbreedte van de schijfborstelkop van 100 cm maken een hoge oppervlakteprestatie mogelijk. Als bochten te snel worden genomen, zorgt een stuurhoeksensor voor maximale veiligheid en remt de machine af. Een zijdelings schrobdek voor het reinigen dicht bij de randen en het vergroten van de werkbreedte is ook als optie leverbaar.
Kenmerken en voordelen
10 km/u rijsnelheidMaakt een hoge oppervlakteprestatie mogelijk in een mum van tijd en snelle transportbewegingen. De stuurhoeksensor fungeert als veiligheidsvoorziening bij het rijden in bochten. Er wordt automatisch geremd als de snelheid te hoog is bij het rijden in bochten.
Inclusief twee turbines als standaardUitstekende zuigresultaten op alle oppervlakken. Slijtagevrije Ec-turbines. Geoptimaliseerde luchtstroom met de nieuw ontwikkelde zuigbalk.
Gelaste industriële zuigbalkMet scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten. Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen. Robuuste parallellogramhouder met een ontwijkingsfunctie voor obstakels.
Met een systeem voor de "DOSE" reinigingsmiddelendosering
- Besparing op reinigingsmiddelen.
- Exacte en gelijkmatige dosering (instelbaar van 0 tot 3%).
- Reinigingsmiddel kan worden verwisseld zonder dat het schoonwaterreservoir hoeft te worden geleegd.
Innovatief KIK-systeem
- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.
Groot kleurendisplay
- Overzichtelijke weergave van het actuele programma.
- Eenvoudiger bediening en kortere tijd om de bediening onder de knie te krijgen.
Energie besparende eco!efficiency-stand
- Lager stroomverbruik.
- 40% langere looptijd per batterijlading.
- Nog stiller en dus ideaal voor geluidgevoelige omgevingen (reiniging overdag, in ziekenhuizen, hotels, enz.).
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (cm)
|100
|Werkbreedte zuigen ( )
|114
|Schoon-/vuilwaterreservoir ( )
|260 / 260
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 10000
|Praktische oppervlakteprestatie (m²)
|7000
|Batterij (V)
|36
|Snelheid (km/u)
|max. 10
|Stijgingspercentage (%)
|max. 15
|Borsteltoerental (tr/min)
|140
|Borsteldruk (kg/g/cm²)
|150 / 42
|Gangpad draaibreedte (cm)
|212
|Waterverbruik (l/min)
|max. 9
|Geluidsniveau (dB(A))
|73
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|1840
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|628
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1950 x 1180 x 1570
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- Zuigbalk, gebogen
- doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem
Uitvoering
- Auto-Fill
- Reservoirspoelsysteem
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- DOSE
- Parkeerstand
- Regelbaar stuurwiel
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- standaard verlichting voor overdag
- Type zuigstrips: Linatex
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- snelheidsbeperking in bochten voor een verhoogde veiligheid
- elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Easy Operation keuzeschakelaar
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor productiehallen, magazijnen, logistieke gebouwen en zwaar industriële faciliteiten.