De ride-on schrobzuigmachine B 260 RI Bp is standaard uitgerust met het "Dose" reinigingsmiddelendoseersysteem dat grondstoffen bespaart, de tijdbesparende auto-vulfunctie, een handmatig tankspoelsysteem, automatische optimalisatie van de waterverdeling rond bochten en een werklamp. De robuuste machine met stevige deflectorrollen en een roestvrijstalen grofvuilkorf is speciaal ontworpen voor de zwaarste industriële toepassingen en levert uitstekende zuigresultaten dankzij de twee slijtagevrije Ec-turbines en de nieuw ontwikkelde zuigbalk die is geoptimaliseerd met betrekking tot de luchtstroom. De rijsnelheid tot 10 km/u, de tanks van 260 liter en de verder ontwikkelde werkbreedte van de schijfborstelkop van 100 cm maken een hoge oppervlakteprestatie mogelijk. Als bochten te snel worden genomen, zorgt een stuurhoeksensor voor maximale veiligheid en remt de machine af. Een zijdelings schrobdek voor het reinigen dicht bij de randen en het vergroten van de werkbreedte is ook als optie leverbaar.