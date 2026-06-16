Autolaveuse aspirante B 260 RI Bp+D100+DOSE
Dotée d'une tête de brossage à disques, d'une largeur de travail de 100 cm, d'une vitesse de déplacement de 10 km/h et de réservoirs de 260 l : l'autolaveuse aspirante autoportée robuste B 260 RI Bp pour les usages industriels rudes.
Autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI Bp équipée de série du système de dosage de détergent DOSE qui favorise le respect de l'environnement, de la fonction Auto-Fill permettant de gagner de temps, d'un système de nettoyage manuel du réservoir, d'une optimisation automatique de l'application d'eau dans les virages et d'un éclairage de travail. Cet appareil robuste muni de roulettes de protection massives et d'un panier à gros déchets en acier inoxydable a été spécialement conçu pour les conditions les plus rudes du milieu industriel et se distingue par un excellent résultat d'aspiration grâce aux deux turbines Ec sans usure et au nouveau suceur d'aspiration à flux d'air optimisé. Une vitesse de déplacement maximale de 10 km/h, des réservoirs de 260 litres et la largeur de travail de 100 centimètres de la tête de brossage à disques perfectionnée permettent des rendements surfaciques élevés. Si un virage est pris trop rapidement, un capteur d'angle de braquage assure une sécurité maximale en freinant la machine. En option, un plateau de brossage latéral permettant de nettoyer au plus près des bords et d'augmenter la largeur de travail est disponible.
Caractéristiques et avantages
Vitesse de déplacement de 10 km/hPermet un rendement surfacique élevé en un rien de temps et des trajets de transport rapides. Capteur d'angle de braquage garantissant la sécurité dans les virages. Freinage automatique en cas de vitesse excessive dans les virages.
2 turbines de sérieRésultats d'aspiration exceptionnels sur tous les supports. Turbines Ec sans usure. Flux d'air optimisé grâce au nouveau suceur d'aspiration.
Suceur d'aspiration industriel soudéAvec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal. Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration. Suspension robuste en parallélogramme avec fonction de contournement des obstacles.
Équipée du système de dosage de détergent « DOSE »
- Économise les détergents.
- Dosage exact et uniforme (réglable de 0 à 3 %).
- Possibilité de changer le détergent sans vider le réservoir d'eau fraîche.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Grand écran couleur
- Affichage clair du programme en cours.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (cm)
|100
|Largeur d'aspiration ( )
|114
|Réservoir eau propre/sale ( )
|260 / 260
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 10000
|Rendement surfacique pratique (m²)
|7000
|Batterie (V)
|36
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 10
|Franchissement de déclivités (%)
|max. 15
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|140
|Pression de contact des brosses (kg/g/cm²)
|150 / 42
|Largeur d'allée pour demi-tour (cm)
|212
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 9
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|73
|Poids total autorisé (kg)
|1840
|Poids sans accessoires (kg)
|628
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1950 x 1180 x 1570
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop
Équipement
- Système Auto-Fill
- Système de nettoyage breveté du réservoir
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- DOSE
- Frein de stationnement
- Volant réglable
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Feux de jour standard
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques, l'industrie sidérurgique