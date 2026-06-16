Autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI Bp équipée de série du système de dosage de détergent DOSE qui favorise le respect de l'environnement, de la fonction Auto-Fill permettant de gagner de temps, d'un système de nettoyage manuel du réservoir, d'une optimisation automatique de l'application d'eau dans les virages et d'un éclairage de travail. Cet appareil robuste muni de roulettes de protection massives et d'un panier à gros déchets en acier inoxydable a été spécialement conçu pour les conditions les plus rudes du milieu industriel et se distingue par un excellent résultat d'aspiration grâce aux deux turbines Ec sans usure et au nouveau suceur d'aspiration à flux d'air optimisé. Une vitesse de déplacement maximale de 10 km/h, des réservoirs de 260 litres et la largeur de travail de 100 centimètres de la tête de brossage à disques perfectionnée permettent des rendements surfaciques élevés. Si un virage est pris trop rapidement, un capteur d'angle de braquage assure une sécurité maximale en freinant la machine. En option, un plateau de brossage latéral permettant de nettoyer au plus près des bords et d'augmenter la largeur de travail est disponible.