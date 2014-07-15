Autolaveuses
Lorsqu'il s'agit d'obtenir des sols brillants et hygiéniques, les autolaveuses Kärcher sont idéales. Polyvalentes, elles nettoient parfaitement et rapidement toutes les tâches.
Autolaveuses autoportées
Les autolaveuses autoportées Kärcher sont conçues pour le nettoyage de grandes surfaces à partir de 1 500 m². Elles sont idéales pour les sites de production, les entrepôts de stockage, les hypermarchés, etc…
Autolaveuses à conducteur debout
Les utilisateurs des autolaveuses step-on se tiennent debout sur la machine et disposent ainsi d’une vision à 360° de la zone de travail. Les autolaveuses step-on combinent la vitesse d’une autolaveuse autoportée et la maniabilité d’une autolaveuse autotractée.
Autolaveuses autotractées
Les autolaveuses autotractées Kärcher sont conçues pour le nettoyage courant et le lustrage des surfaces dures. Maniables et efficaces, elles sont idéales pour l'entretien des surfaces à partir de 100 m².