AUTOLAVEUSES autotractées / à conducteur debout

Autolaveuses autotractées ou à conducteur debout - un nettoyage efficace des moyennes surfaces, entre 400 et 5000m². Spécialement conçue pour laver les sols des bâtiments accueillant des collectivités, GMS, hôpitaux. Elles sont idéales pour laver et aspirer les grands couleurs des show-rooms et salles de conférences et de multiples autres site. Elles sont disponible avec une vaste gamme de brosses et de pads pour s’ajuster à tous les besoins spécifique des industries. Enfin, Le conducteur, debout, dispose d’une vue à 360° et d’un système de traction motorisée permettant une manutention précise avec un effort minimum.