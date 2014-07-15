Walk-behind zelfrijdende schrobmachines

Zelfrijdende schrobmachines of Walk-behind schrob-/zuigmachines - perfect voor efficiënte reiniging op middelgrote oppervlakken tussen 400 en 5000m². Speciaal ontworpen om vloeren te reinigen in gebouwen die gemeenschappen, supermarkten (GMS), ziekenhuizen huisvesten. Ze zijn ook ideaal voor het reinigen en stofzuigen van grote oppervlakken in showrooms, conferentiezalen en tal van andere locaties. De staande bestuurder geniet van een zicht van 360° en een gemotoriseerd aandrijfsysteem waarmee hij nauwkeurig en moeiteloos kan manoeuvreren, zoals in winkels, zwembaden, hallen, maar ook in gangen en gangpaden en op vloeren van vele faciliteiten.