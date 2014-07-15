Autolaveuses autoportée / à conducteur assis

Autolaveuses autoportées /à conducteur assis Kärcher - conçues pour le nettoyage de grandes surfaces entre 1200 et 30 000m². Autoportées, elles sont idéales pour le lavage du sol sur de grands entrepôts de stockage, les parkings, les centres commerciaux et aéroports. Leur conduite offre le meilleure rendement m² par heure grâce à leur réservoir d’eau et leur batterie performante. Le réglage du siège en hauteur permet un confort parfait lors du nettoyage pour tous les utilisateurs.