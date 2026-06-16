De accu-aangedreven zitschrobzuigmachine B 110 R met beproefde walsborsteltechniek, 75 centimeter werkbreedte en geïntegreerde veegfunctie reinigt snel en diep in slechts één stap. Om hulpbronnen te besparen beschikt de machine over een snelheidsafhankelijke waterdosering. Voor het comfortabel en tijdbesparend vullen van de verswatertank van 110 liter is onze innovatieve Auto Fill-functie standaard aanwezig. Het grote kleurendisplay behoort eveneens tot de standaarduitrusting. Hij is in 30 talen te bedienen en via dit kleurendisplay kunnen alle belangrijke instellingen worden gedaan. Om bedieningsfouten betrouwbaar te voorkomen, kunnen met het innovatieve KIK-sleutelsysteem aan elke gebruiker individuele toegangsrechten worden toegewezen. Bovendien profiteert de gebruiker van een hoog rijcomfort en verhoogde veiligheid dankzij de flexibele zithoogteverstelling en dagrijverlichting. Het optionele tankspoelsysteem zorgt voor een betere hygiëne.