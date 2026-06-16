Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp +R75
De accu-aangedreven zitschrobzuigmachine B 110 R van Kärcher haalt een oppervlakteprestatie per uur van maximaal 4500 m². Het tankspoelsysteem zorgt voor een betere hygiëne.
De accu-aangedreven zitschrobzuigmachine B 110 R met beproefde walsborsteltechniek, 75 centimeter werkbreedte en geïntegreerde veegfunctie reinigt snel en diep in slechts één stap. Om hulpbronnen te besparen beschikt de machine over een snelheidsafhankelijke waterdosering. Voor het comfortabel en tijdbesparend vullen van de verswatertank van 110 liter is onze innovatieve Auto Fill-functie standaard aanwezig. Het grote kleurendisplay behoort eveneens tot de standaarduitrusting. Hij is in 30 talen te bedienen en via dit kleurendisplay kunnen alle belangrijke instellingen worden gedaan. Om bedieningsfouten betrouwbaar te voorkomen, kunnen met het innovatieve KIK-sleutelsysteem aan elke gebruiker individuele toegangsrechten worden toegewezen. Bovendien profiteert de gebruiker van een hoog rijcomfort en verhoogde veiligheid dankzij de flexibele zithoogteverstelling en dagrijverlichting. Het optionele tankspoelsysteem zorgt voor een betere hygiëne.
Kenmerken en voordelen
In de hoogte verstelbare stoel
- Perfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder.
- Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden.
- Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.
Snelheidsafhankelijke waterdosering
- Vermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden.
- De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad.
- Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Innovatief KIK-systeem
- Kleurgecodeerde sleutels voor verschillende toegangsrechten ter bescherming tegen bedieningsfouten.
- Reinigingsmodi en andere functies kunnen voor elke gebruiker vooraf worden ingesteld.
- Optimale aanpassing aan de individuele taken van de betreffende gebruiker.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|750
|Werkbreedte zuigen (mm)
|950
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|110 / 110
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|4500
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|3150
|Batterij (V)
|24
|Looptijd batterij (u)
|max. 4
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 230
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50
|Stijgingspercentage (%)
|10
|Borsteltoerental (tr/min)
|1200
|Borsteldruk (g/cm²)
|500
|Waterverbruik (l/min)
|max. 5,7
|Geluidsniveau (dB(A))
|59
|Max. vermogen (W)
|tot 2350
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|650
|Software-updates beschikbaar tot
|2032-01-01
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|245,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inbegrepen bij levering
- Walsborstel: 2 Stuk(s)
- Zuigbalk, gebogen
Uitvoering
- Auto-Fill
- Reservoirspoelsysteem
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- Parkeerstand
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- In de hoogte verstelbare stoel
- Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
- standaard verlichting voor overdag
- robuuste voorbumper
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Easy Operation keuzeschakelaar
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
- Ook geschikt voor de reiniging van productieruimtes en magazijnen