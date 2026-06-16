L'autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie B 110 R, dotée de la technique éprouvée des brosses-rouleaux, avec 75 centimètres de largeur de travail et fonction de balayage intégrée, permet un nettoyage rapide et efficace en un seul passage. Afin de favoriser le respect de l'environnement, l'appareil est muni d'un dosage de l'eau en fonction de la vitesse. Pour un remplissage confortable du réservoir d'eau propre de 110 litres en un rien de temps, notre fonction Auto-Fill innovante fait partie des équipements de série. Un grand écran couleur est également inclus dans l'équipement standard. Ce dernier est utilisable en 30 langues et permet d'effectuer tous les réglages importants. Afin de prévenir de manière fiable les erreurs de manipulation, des droits d'accès individuels peuvent être attribués à chaque utilisateur par le biais du système à clé KIK innovant. De plus, l'utilisateur bénéficie d'un grand confort de conduite grâce au réglage en hauteur flexible du siège et d'un niveau de sécurité élevé grâce aux feux de circulation diurne. Le système de nettoyage du réservoir disponible en option garantit une meilleure hygiène.