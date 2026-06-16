Autolaveuse aspirante B 110 R Bp+R75
Fonctionnant sur batterie, l'autolaveuse aspirante autoportée Kärcher B 110 R offre jusqu'à 4 500 m² de rendement surfacique par heure. Le système de nettoyage du réservoir garantit une meilleure hygiène.
L'autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie B 110 R, dotée de la technique éprouvée des brosses-rouleaux, avec 75 centimètres de largeur de travail et fonction de balayage intégrée, permet un nettoyage rapide et efficace en un seul passage. Afin de favoriser le respect de l'environnement, l'appareil est muni d'un dosage de l'eau en fonction de la vitesse. Pour un remplissage confortable du réservoir d'eau propre de 110 litres en un rien de temps, notre fonction Auto-Fill innovante fait partie des équipements de série. Un grand écran couleur est également inclus dans l'équipement standard. Ce dernier est utilisable en 30 langues et permet d'effectuer tous les réglages importants. Afin de prévenir de manière fiable les erreurs de manipulation, des droits d'accès individuels peuvent être attribués à chaque utilisateur par le biais du système à clé KIK innovant. De plus, l'utilisateur bénéficie d'un grand confort de conduite grâce au réglage en hauteur flexible du siège et d'un niveau de sécurité élevé grâce aux feux de circulation diurne. Le système de nettoyage du réservoir disponible en option garantit une meilleure hygiène.
Caractéristiques et avantages
Siège réglable en hauteur
- Position parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur.
- Excellent confort d'assise pendant la conduite.
- Permet des cycles de travail prolongés sans fatigue.
Dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Réduit l'admission en eau dans les virages et en cas de conduite lente.
- La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique.
- Séchage rapide du sol et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Système à clé KIK innovant
- Clés à code couleurs pour différents droits d'utilisation contre les erreurs de manipulation.
- Modes de nettoyage et autres fonctions préréglables pour chaque utilisateur.
- Adaptation optimale aux tâches individuelles de l'utilisateur respectif.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|750
|Largeur d'aspiration (mm)
|950
|Réservoir eau propre/sale (l)
|110 / 110
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|4500
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|3150
|Batterie (V)
|24
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 4
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 230
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1200
|Pression de contact des brosses (g/cm²)
|500
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 5,7
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|59
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2350
|Poids total autorisé (kg)
|650
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoires (kg)
|245,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inclus dans la livraison
- Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
- Suceur d'aspiration, incurvée
Équipement
- Système Auto-Fill
- Système de nettoyage breveté du réservoir
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- Frein de stationnement
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Siège réglable en hauteur
- Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
- Feux de jour standard
- Pare-chocs robuste
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage