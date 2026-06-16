Schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li-Ion + Fast Charger
Schrobzuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack met aandrijving en 75 l tank, dubbele schijfborstelkop en lithium-ionbatterij. Zeer eenvoudig te bedienen en veelzijdig.
Eenvoudig concept, gemakkelijk in gebruik en eenvoudig in onderhoud! Onze accu-aangedreven BD 70/75 W Classic Bp Pack schrobzuigmachine is uiterst gebruiksvriendelijk en levert geweldige reinigingsprestaties dankzij de dubbele schijfborstelkop met instelbare borsteldruk en aluminium wisser. De robuuste, uiterst compacte machine is bovendien zeer wendbaar en veelzijdig. Een tankvolume van 75 liter en de nieuwe lithium-ion-accu van 160 Ah zorgen bovendien moeiteloos voor lange looptijden. Bovendien overtuigt de accu, die snel kan worden opgeladen met een laadstroom van 50 Ampère, door een extreem hoge cyclusstabiliteit, die tussentijds opladen mogelijk maakt en zo een hoge beschikbaarheid van de machine garandeert.
Kenmerken en voordelen
Lithium-ionbatterij met lange levensduur
- 4- tot 6-voudige cyclusstabiliteit vergeleken met loodzuuraccu's.
- Snel en tussentijds opladen voor langere bedrijfstijden en hogere productiviteit.
- Lage zelfontlading tijdens lange pauzes.
Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium
- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.
Zeer eenvoudig bedieningsconcept
- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.
Compacte en robuuste constructie
- Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.
Borsteldruk naar behoefte instelbaar
- Borsteldruk kan naar behoefte worden verhoogd van 30 tot 50 kilogram.
- Lagere borsteldruk bij lichte vervuiling en kwetsbare vloeren.
- Hogere borsteldruk bij het verwijderen van hardnekkig vuil of strippen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|705
|Werkbreedte zuigen (mm)
|1030
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|75 / 75
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 3525
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2115
|Batterijtype
|Lithium-Ion
|Batterij (V/Ah)
|25,6 / 180
|Looptijd batterij (u)
|max. 3,6
|Oplaadtijd batterij (u)
|4
|Snelheid (km/u)
|max. 5
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1550
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,75
|Geluidsniveau (dB(A))
|63 - 65
|Max. vermogen (W)
|max. 1850
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|325
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|100
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- Snelle oplader
- Zuigbalk, gebogen vorm
Uitvoering
- Aandrijving
- 2-tank-systeem
Toepassingen
- Ideaal voor het reinigen van winkels, winkelcentra en bouwmarkten
- Ideaal in de industrie, de transportsector en in luchthavens
- Perfect voor schoonmaaktoepassingen in zwembaden, sporthallen en winkelcentra.