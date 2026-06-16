Eenvoudig concept, gemakkelijk in gebruik en eenvoudig in onderhoud! Onze accu-aangedreven BD 70/75 W Classic Bp Pack schrobzuigmachine is uiterst gebruiksvriendelijk en levert geweldige reinigingsprestaties dankzij de dubbele schijfborstelkop met instelbare borsteldruk en aluminium wisser. De robuuste, uiterst compacte machine is bovendien zeer wendbaar en veelzijdig. Een tankvolume van 75 liter en de nieuwe lithium-ion-accu van 160 Ah zorgen bovendien moeiteloos voor lange looptijden. Bovendien overtuigt de accu, die snel kan worden opgeladen met een laadstroom van 50 Ampère, door een extreem hoge cyclusstabiliteit, die tussentijds opladen mogelijk maakt en zo een hoge beschikbaarheid van de machine garandeert.