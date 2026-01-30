Schrob-/zuigmachine BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
Standaard uitgerust met een onderhoudsvrije lithium-ion-batterij (80 Ah) en snellader: de compacte schrobzuigmachine BD 50/50 C Bp Pack met 50 l tanks.
Het compacte ontwerp met de twee 50 liter tanks voor vers en vuil water en een werkbreedte van 51 centimeter zorgt ervoor dat onze wendbare schrob-/zuigmachine BD 50/50 C Classic Bp Pack perfect overzicht heeft over de te reinigen ruimte. Daarnaast werkt de schijfborstelkop zo stil dat deze vloerreinigingsmachine ook in geluidsgevoelige ruimtes gebruikt kan worden. De wisser en de borstelkop, die voor gemakkelijk transport kan worden opgetild, zijn gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium en kunnen handmatig worden bediend. Het eenvoudige bedieningsconcept vereist geen ingewikkelde reinigingsprogramma's en trainingsfasen voor de gebruiker. Zo wordt het starten en stoppen van de borstelmotor en de zuigturbine eenvoudig geregeld via een centrale bedieningshendel. Een krachtige lithium-ion accu met een capaciteit van 80 Ah en een snellader zijn standaard aan boord. Zo kan snel en opportunistisch laden desgewenst probleemloos worden uitgevoerd.
Kenmerken en voordelen
Lithium-ionbatterijen met een lange levensduur
- Lange bedrijfstijden en hoge productiviteit dankzij snel en gelegenheidsladen.
- Onderhoudsvrij batterijsysteem zonder water bij te vullen.
Compacte en robuuste constructie
- Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.
Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium
- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.
Zeer eenvoudig bedieningsconcept
- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Eenvoudig concept met zelfverklarende symbolen en overzichtelijk bedieningspaneel.
- Zeer korte inwerktijd.
Handig vierwielsysteem
- Ideaal voor lange toepassingen zonder vermoeidheid.
- Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en vermindert de fysieke inspanning aanzienlijk.
Robuust standaard chassis
- Verlaagt de onderhoudsintervallen en -kosten.
- Verhoogt de betrouwbaarheid.
Uniek ontwerp van zuigsysteem
- Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid.
- Vermindert het bedrijfslawaai.
Afzonderlijk vuilwatertanksysteem
- Zeer eenvoudige reiniging.
- Verhoogt de hygiëne.
Vers water dop met reinigingsmiddel dosering
- Voor een gemakkelijke en nauwkeurige dosering van reinigingsmiddelen.
- Verlaagt het verbruik en de kosten van het reinigingsmiddel.
Praktische Home Base
- Voor het meenemen van diverse toebehoren.
- Gereedschap voor handmatige reiniging altijd binnen handbereik.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Vooruitgang door borstelrotatie
|Werkbreedte borstels (mm)
|510
|Werkbreedte zuigen (mm)
|850
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|50 / 50
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 2040
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1200
|Batterijtype
|Lithium-Ion
|Batterij (V/Ah)
|24 / 90
|Looptijd batterij (u)
|2,5
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (kg)
|23
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1240
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,3
|Geluidsniveau (dB(A))
|66
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|53
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- Batterij
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalk, V-Vormig
Uitvoering
- 2-tank-systeem
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- Easy Operation keuzeschakelaar
Videos
Toepassingen
- Warm aanbevolen voor toepassingen in gebouwreiniging en de hotelsector
- Ideaal om te werken in een geluidgevoelige omgeving, ook 's nachts.
- Ook geschikt voor schoonmaakklussen in de detailhandel, in kantines of kantoren
- Voor gebruik in hotels, catering, retail en auto concessies.
- Retail
- Voor reiniging in de gezondheidszorg, transport sector en industrie.
- Industrie
- Automotive