Het compacte ontwerp met de twee 50 liter tanks voor vers en vuil water en een werkbreedte van 51 centimeter zorgt ervoor dat onze wendbare schrob-/zuigmachine BD 50/50 C Classic Bp Pack perfect overzicht heeft over de te reinigen ruimte. Daarnaast werkt de schijfborstelkop zo stil dat deze vloerreinigingsmachine ook in geluidsgevoelige ruimtes gebruikt kan worden. De wisser en de borstelkop, die voor gemakkelijk transport kan worden opgetild, zijn gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium en kunnen handmatig worden bediend. Het eenvoudige bedieningsconcept vereist geen ingewikkelde reinigingsprogramma's en trainingsfasen voor de gebruiker. Zo wordt het starten en stoppen van de borstelmotor en de zuigturbine eenvoudig geregeld via een centrale bedieningshendel. Een krachtige lithium-ion accu met een capaciteit van 80 Ah en een snellader zijn standaard aan boord. Zo kan snel en opportunistisch laden desgewenst probleemloos worden uitgevoerd.