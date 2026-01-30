Autolaveuse aspirante BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Équipée de série d'une batterie lithium-ion sans entretien (80 Ah) et d'un chargeur rapide : l'autolaveuse aspirante compacte BD 50/50 C Bp Pack avec des cuves de 50 l.
Le format compact avec les deux cuves d'une capacité de 50 litres pour l'eau propre et sale ainsi que la largeur de travail de 51 centimètres de notre autolaveuse aspirante maniable BD 50/55 C Classic Bp Pack veillent à un aperçu parfait de la surface à nettoyer. En outre, le fonctionnement de la tête de brossage à disques est si silencieux que cette laveuse de sols peut également être utilisée dans les lieux sensibles au bruit. Le suceur d'aspiration ainsi que la tête de brossage relevable pour faciliter le transport sont composés d'aluminium haut de gamme moulé sous pression et commandés manuellement. Le concept d'utilisation simple se passe des programmes de nettoyage complexes et de la phase de prise en main par l'utilisateur. Le démarrage et l'arrêt du moteur des brosses et de la turbine d'aspiration se commandent notamment en toute simplicité par un levier de commande central. Une puissante batterie lithium-ion d'une capacité de 80 Ah ainsi qu'un chargeur rapide sont inclus de série. Cela signifie que les recharges rapides et d'appoint sont possibles sans problème au besoin.
Caractéristiques et avantages
Batteries lithium-ion longue durée
- Longue durée de vie et productivité élevée grâce à une charge rapide et intermédiaire.
- Système de batterie sans entretien et sans rajout d'eau.
Conception compacte et robuste
- Machine très maniable et facile à manœuvrer, offrant une bonne visibilité.
- Réduit le risque d'endommager la machine ou l'équipement.
Tête de brosse et suceur d'aspiration en aluminium durable
- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.
Concept d'utilisation particulièrement simple
- Toutes les fonctions de la machine utilisables à l'aide d'interrupteurs, de boutons-poussoirs et de boutons tournants.
- Concept simple avec des symboles auto-explicatifs et un panneau de commande convivial.
- Prise en main très rapide.
Système à quatre roues pratique
- Idéal pour des travaux de longue durée sans fatigue.
- Augmente la facilité d'utilisation et réduit considérablement les efforts requis pour l'exécution.
Châssis standard robuste
- Réduit le temps et les coûts de maintenance.
- Augmente la fiabilité.
Conception unique du système d'aspiration
- Augmente la facilité d'utilisation.
- Réduit le niveau sonore pendant l'opération.
Système de réservoir d'eau sale séparé
- Nettoyage particulièrement simple.
- Augmente l'hygiène.
Bouchon d'eau froide avec dosage du détergent
- Pour un dosage pratique et précis des détergents.
- Réduit la consommation de détergents et les coûts.
Home-Base pratique
- Pour le transport d'un kit d'accessoires variés.
- Les ustensiles pour un nettoyage manuel sont toujours à portée de main.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Avance par la rotation des brosses
|Largeur de travail des brosses (mm)
|510
|Largeur d'aspiration (mm)
|850
|Réservoir eau propre/sale (l)
|50 / 50
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 2040
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1200
|Type de batterie
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|24 / 90
|Autonomie de la batterie (h)
|2,5
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (kg)
|23
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1240
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,3
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|66
|Poids sans accessoires (kg)
|53
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Batterie
- Batterie et chargeur incl.
- Suceur d'aspiration, en V
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Particulièrement adapté aux interventions dans le nettoyage des bâtiments et dans l'hôtellerie
- Idéal pour travailler dans les zones sensibles au bruit ainsi que de nuit
- Convient également pour les interventions de nettoyage dans le commerce de détail, les cantines ou les bureaux
- Pour des interventions dans l'industrie hôtelière et de la restauration, le commerce de détail et les concessionnaires automobiles
- Commerces
- Pour le nettoyage dans le secteur de la santé, des transports et de l'industrie
- Industrie
- Automobile