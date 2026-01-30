Le format compact avec les deux cuves d'une capacité de 50 litres pour l'eau propre et sale ainsi que la largeur de travail de 51 centimètres de notre autolaveuse aspirante maniable BD 50/55 C Classic Bp Pack veillent à un aperçu parfait de la surface à nettoyer. En outre, le fonctionnement de la tête de brossage à disques est si silencieux que cette laveuse de sols peut également être utilisée dans les lieux sensibles au bruit. Le suceur d'aspiration ainsi que la tête de brossage relevable pour faciliter le transport sont composés d'aluminium haut de gamme moulé sous pression et commandés manuellement. Le concept d'utilisation simple se passe des programmes de nettoyage complexes et de la phase de prise en main par l'utilisateur. Le démarrage et l'arrêt du moteur des brosses et de la turbine d'aspiration se commandent notamment en toute simplicité par un levier de commande central. Une puissante batterie lithium-ion d'une capacité de 80 Ah ainsi qu'un chargeur rapide sont inclus de série. Cela signifie que les recharges rapides et d'appoint sont possibles sans problème au besoin.