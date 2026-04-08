Topreinigingsresultaten, hulpbronnenbesparende systemen, eenvoudige bediening en een hoog gebruiksgemak: onze zitschrobzuigmachine B 110 R overtuigt op alle gebieden. Aangedreven door een krachtige 170 Ah accu, die handig wordt opgeladen via de ingebouwde acculader, zorgen 2 schijfborstels met 75 centimeter werkbreedte, de snelheidsafhankelijke waterdosering en het DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem voor een hoge reinigingskracht bij tegelijkertijd een laag verbruik van water en schoonmaakmiddelen. Kleurgecodeerde bedieningselementen, de EASY Operation-schakelaar voor het selecteren van het reinigingsprogramma en het grote, 30-talige kleurendisplay zorgen bovendien voor een zeer eenvoudige bediening. Voor maximaal gebruiksgemak zijn de Auto Fill-functie voor het tijdbesparend vullen van de verswatertank en het tankspoelsysteem voor het snel reinigen van de vuilwatertank geïntegreerd. En de machine is uitgerust met een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en zichtbare dagrijverlichting voor meer werkcomfort en veiligheid.