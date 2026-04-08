Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Pack 170Ah +D75 +Dose
Zitschrobzuigmachine B 110 R met 110 liter tanks, DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem, 2 schijfborstels, evenals 170 Ah accu en ingebouwde lader.
Topreinigingsresultaten, hulpbronnenbesparende systemen, eenvoudige bediening en een hoog gebruiksgemak: onze zitschrobzuigmachine B 110 R overtuigt op alle gebieden. Aangedreven door een krachtige 170 Ah accu, die handig wordt opgeladen via de ingebouwde acculader, zorgen 2 schijfborstels met 75 centimeter werkbreedte, de snelheidsafhankelijke waterdosering en het DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem voor een hoge reinigingskracht bij tegelijkertijd een laag verbruik van water en schoonmaakmiddelen. Kleurgecodeerde bedieningselementen, de EASY Operation-schakelaar voor het selecteren van het reinigingsprogramma en het grote, 30-talige kleurendisplay zorgen bovendien voor een zeer eenvoudige bediening. Voor maximaal gebruiksgemak zijn de Auto Fill-functie voor het tijdbesparend vullen van de verswatertank en het tankspoelsysteem voor het snel reinigen van de vuilwatertank geïntegreerd. En de machine is uitgerust met een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en zichtbare dagrijverlichting voor meer werkcomfort en veiligheid.
Kenmerken en voordelen
In de hoogte verstelbare stoelPerfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder. Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden. Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.
Snelheidsafhankelijke waterdoseringVermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden. De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad. Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.
Innovatief KIK-systeemKleurgecodeerde sleutels voor verschillende toegangsrechten ter bescherming tegen bedieningsfouten. Reinigingsmodi en andere functies kunnen voor elke gebruiker vooraf worden ingesteld. Optimale aanpassing aan de individuele taken van de betreffende gebruiker.
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|750
|Werkbreedte zuigen (mm)
|950
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|110 / 110
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|4500
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|3150
|Batterij (V/Ah)
|24 / 170
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Oplaadtijd batterij (u)
|7
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 230 / 50 - 60
|Stijgingspercentage (%)
|10
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (kg)
|75
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1750
|Waterverbruik (l/min)
|max. 5,7
|Geluidsniveau (dB(A))
|59
|Max. vermogen (W)
|tot 2350
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|650
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|373
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inbegrepen bij levering
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Zuigbalk, gebogen
- doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem
Uitvoering
- Auto-Fill
- Reservoirspoelsysteem
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- DOSE
- Parkeerstand
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- In de hoogte verstelbare stoel
- Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
- standaard verlichting voor overdag
- kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
- robuuste voorbumper
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Easy Operation keuzeschakelaar
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
- Ook geschikt voor de reiniging van productieruimtes en magazijnen