Autolaveuse aspirante B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
Autolaveuse aspirante autoportée B 110 R avec des réservoirs d'une contenance respective de 110 litres, système de dosage de détergent DOSE, 2 brosses-disques et une batterie de 170 Ah associée à un chargeur intégré.
Résultat de nettoyage optimal, systèmes favorisant le respect de l'environnement, utilisation ultra simple et convivialité élevée : notre autolaveuse aspirante autoportée B 110 R sait convaincre à tous les niveaux. Alimentées par une puissante batterie de 170 Ah qui se recharge confortablement via le chargeur intégrée, 2 brosses-disques avec 75 centimètres de largeur de travail, le dosage de l'eau en fonction de la vitesse et le système de dosage de détergent DOSE garantissent à la fois une puissance de nettoyage élevée et une faible consommation d'eau et de détergent. Des éléments de commande à code couleurs, l'interrupteur EASY Operation pour la sélection du programme de nettoyage et le grand écran couleur en 30 langues assurent une manipulation particulièrement simple. Afin de garantir une convivialité maximale, la fonction Auto-Fill pour un remplissage du réservoir d'eau propre en un rien de temps et le système de rinçage du réservoir pour un nettoyage rapide du réservoir d'eau sale ont été intégrés. Et pour augmenter le confort et la sécurité au travail, la machine est dotée d'un siège conducteur réglable en hauteur et de feux de circulation diurne bien visibles.
Caractéristiques et avantages
Siège réglable en hauteurPosition parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur. Excellent confort d'assise pendant la conduite. Permet des cycles de travail prolongés sans fatigue.
Dosage de l'eau en fonction de la vitesseRéduit l'admission en eau dans les virages et en cas de conduite lente. La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique. Séchage rapide du sol et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.
Système à clé KIK innovantClés à code couleurs pour différents droits d'utilisation contre les erreurs de manipulation. Modes de nettoyage et autres fonctions préréglables pour chaque utilisateur. Adaptation optimale aux tâches individuelles de l'utilisateur respectif.
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|750
|Largeur d'aspiration (mm)
|950
|Réservoir eau propre/sale (l)
|110 / 110
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|4500
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|3150
|Batterie (V/Ah)
|24 / 170
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Durée de charge de la batterie (h)
|7
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 230 / 50 - 60
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (kg)
|75
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1750
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 5,7
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|59
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2350
|Poids total autorisé (kg)
|650
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoires (kg)
|373
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inclus dans la livraison
- Batterie et chargeur intégrés
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop
Équipement
- Système Auto-Fill
- Système de nettoyage breveté du réservoir
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- DOSE
- Frein de stationnement
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Siège réglable en hauteur
- Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
- Feux de jour standard
- Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %
- Pare-chocs robuste
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage