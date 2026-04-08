Résultat de nettoyage optimal, systèmes favorisant le respect de l'environnement, utilisation ultra simple et convivialité élevée : notre autolaveuse aspirante autoportée B 110 R sait convaincre à tous les niveaux. Alimentées par une puissante batterie de 170 Ah qui se recharge confortablement via le chargeur intégrée, 2 brosses-disques avec 75 centimètres de largeur de travail, le dosage de l'eau en fonction de la vitesse et le système de dosage de détergent DOSE garantissent à la fois une puissance de nettoyage élevée et une faible consommation d'eau et de détergent. Des éléments de commande à code couleurs, l'interrupteur EASY Operation pour la sélection du programme de nettoyage et le grand écran couleur en 30 langues assurent une manipulation particulièrement simple. Afin de garantir une convivialité maximale, la fonction Auto-Fill pour un remplissage du réservoir d'eau propre en un rien de temps et le système de rinçage du réservoir pour un nettoyage rapide du réservoir d'eau sale ont été intégrés. Et pour augmenter le confort et la sécurité au travail, la machine est dotée d'un siège conducteur réglable en hauteur et de feux de circulation diurne bien visibles.