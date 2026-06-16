Onze bijzonder stille zit-schrobzuigmachine B 110 R Classic, uitgerust met een groot batterijcompartiment, is ontworpen voor lange werkintervallen en reinigt met gemak tot 4.500 vierkante meter per uur. Bovendien beschikt hij over royale tanks van 110 liter voor vers en vuil water, de zuinige eco!efficiency-modus, betrouwbare en beproefde schijfborsteltechniek met een werkbreedte van 75 centimeter en een wisser van hoogwaardig gegoten aluminium met toonaangevende zuigprestaties. Het intelligente KIK-sleutelsysteem voor de individuele toewijzing van machine-instellingen, het meertalige display, de slimme EASY Operation-schakelaar en kleurgecodeerde bedieningselementen zorgen voor een zeer eenvoudige bediening. Voor nog meer werkcomfort en veiligheid is de machine tevens voorzien van goed zichtbare dagrijverlichting.