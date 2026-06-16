Schrob-/zuigmachine B 110 R Bp Classic +D75
Krachtige zitschrobzuigmachine met royale tanks van 110 liter, 75 cm brede schijfborstelkop, KIK-sleutelsysteem en EASY Operation Switch voor eenvoudige bediening.
Onze bijzonder stille zit-schrobzuigmachine B 110 R Classic, uitgerust met een groot batterijcompartiment, is ontworpen voor lange werkintervallen en reinigt met gemak tot 4.500 vierkante meter per uur. Bovendien beschikt hij over royale tanks van 110 liter voor vers en vuil water, de zuinige eco!efficiency-modus, betrouwbare en beproefde schijfborsteltechniek met een werkbreedte van 75 centimeter en een wisser van hoogwaardig gegoten aluminium met toonaangevende zuigprestaties. Het intelligente KIK-sleutelsysteem voor de individuele toewijzing van machine-instellingen, het meertalige display, de slimme EASY Operation-schakelaar en kleurgecodeerde bedieningselementen zorgen voor een zeer eenvoudige bediening. Voor nog meer werkcomfort en veiligheid is de machine tevens voorzien van goed zichtbare dagrijverlichting.
Kenmerken en voordelen
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Innovatief KIK-systeem
- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.
Energie besparende eco!efficiency-stand
- Lager stroomverbruik.
- 40% langere looptijd per batterijlading.
- Nog stiller en dus ideaal voor geluidgevoelige omgevingen (reiniging overdag, in ziekenhuizen, hotels, enz.).
Groot kleurendisplay
- Geen afzonderlijk oplaadapparaat nodig.
- Prettige en eenvoudige bediening.
- In te stellen op verschillende batterijtypen.
Gerbuiksvriendelijk
- Eenvoudige bediening dankzij overzichtelijke bedieningselementen met kleurencodes.
- Eenvoudiger bediening en kortere tijd om de bediening onder de knie te krijgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Borstelmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|750
|Werkbreedte zuigen (mm)
|950
|Schoon-/vuilwaterreservoir ( )
|110 / 110
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 4500
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|3150
|Batterij (V)
|24
|Snelheid (km/u)
|max. 6
|Stijgingspercentage (%)
|max. 10
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (kg/g/cm²)
|75 / 40
|Gangpad draaibreedte (cm)
|175
|Waterverbruik (l/min)
|max. 5
|Geluidsniveau (dB(A))
|59
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|251
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- Zuigbalk, gebogen
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
Uitvoering
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- standaard verlichting voor overdag
- Type zuigstrips: Linatex
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- Easy Operation keuzeschakelaar
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
- Ook geschikt voor de reiniging van productieruimtes en magazijnen