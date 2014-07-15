De zeer compacte BR 55/40 RS Bp Pack schrob-/zuigmachine met krachtige 36 V batterijen combineert de wendbaarheid van een handgeleide machine met de snelheid van een zitmachine. De kleine draaicirkel van ongeveer 120 cm maakt de machine ideaal voor gebruik in smalle ruimtes en plaatsen met veel hoeken. Verhoogde werkpositie voor een beter zicht. Efficiënte walstechniek voor uitstekende schrobresultaten en het reinigen van spleten. Verwijdert moeiteloos hardnekkig vuil op oppervlaktes met structuur. De geïntegreerde veegfunctie maakt tijdrovend voorvegen overbodig. Zuigstrips, borstels en zuigbalken kunnen zonder gereedschap in seconden worden vervangen. De eco-stand kan met een druk op de knop worden ingeschakeld. Zo wordt de onderhoudsreiniging energie-efficiënt en milieuvriendelijk. U bespaart tijd en kosten en realiseert uitstekende reinigingsresultaten. Met de geïntegreerde oplader kunnen de batterijen vanuit elk stopcontact snel en eenvoudig worden opgeladen. De machine is ideaal voor schoonmaakbedrijven en voor gebruik in supermarkten, industriële systemen, openbare gebouwen en zorginstellingen.