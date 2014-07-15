Schrob-/zuigmachine BR 55/40 RS Bp Pack
Compacte step-on schrob-/zuigmachine met walstechniek, werkbreedte van 55 cm, tank van 40 liter en een draaicirkel van circa 120 cm. Met eco-stand voor energiezuinig en milieuvriendelijk reinigen.
De zeer compacte BR 55/40 RS Bp Pack schrob-/zuigmachine met krachtige 36 V batterijen combineert de wendbaarheid van een handgeleide machine met de snelheid van een zitmachine. De kleine draaicirkel van ongeveer 120 cm maakt de machine ideaal voor gebruik in smalle ruimtes en plaatsen met veel hoeken. Verhoogde werkpositie voor een beter zicht. Efficiënte walstechniek voor uitstekende schrobresultaten en het reinigen van spleten. Verwijdert moeiteloos hardnekkig vuil op oppervlaktes met structuur. De geïntegreerde veegfunctie maakt tijdrovend voorvegen overbodig. Zuigstrips, borstels en zuigbalken kunnen zonder gereedschap in seconden worden vervangen. De eco-stand kan met een druk op de knop worden ingeschakeld. Zo wordt de onderhoudsreiniging energie-efficiënt en milieuvriendelijk. U bespaart tijd en kosten en realiseert uitstekende reinigingsresultaten. Met de geïntegreerde oplader kunnen de batterijen vanuit elk stopcontact snel en eenvoudig worden opgeladen. De machine is ideaal voor schoonmaakbedrijven en voor gebruik in supermarkten, industriële systemen, openbare gebouwen en zorginstellingen.
Kenmerken en voordelen
Compacte afmetingenGoed zicht 30 cm voor het voertuig. Voor een anticiperende reiniging. Smalle doorrijdbreedten evenals eenvoudige opslag en vervoer dankzij compacte afmetingen.
Met veegfunctieGrof vuil wordt opgenomen door 2 contraroterende walsen en in een vuilreservoir verzameld. Grof vuil wordt vooraf door 2 walsen opgenomen voor een optimaal opzuigresultaat.
Eenvoudige bedieningEenvoudige en overzichtelijke bediening en geringe opleidingskosten. De eco!efficiency-stand bespaart tijd, energie, water en reinigingsmiddelen.
Automatische vulmogelijkheid
- Eenvoudige aansluiting op het waternet. Als de machine volledig is gevuld, wordt de watertoevoer automatisch uitgeschakeld.
- Dat bespaart tijd, omdat ondertussen andere dingen gedaan kunnen worden.
Eco-modus
- Bespaart tijd, energie, water en reinigingsmiddelen.
Eenvoudige bedieningselementen
- Slechts 1 knop voor alle instellingen. Voor een eenvoudige en overzichtelijke bediening en geringe opleidingskosten.
Eenvoudige vervanging
- Zuigstrips en borstel kunnen zonder gereedschap vervangen worden.
- Zuigbalk kan in een handomdraai vervangen worden.
Extreem wendbaar
- Voor een goede manoeuvreerbaarheid, een hoge oppervlaktecapaciteit en minder nareinigingskosten.
Plooit volledig open
- Voor moeiteloze toegang tot het schoonwater- en vuilwaterreservoir en de batterijen.
- Het vuilwaterreservoir kan volledig verwijderd worden.
Met batterij en lader
- Ready-to-go: incl. krachtige gelbatterijen met een daarop afgestemd oplaadapparaat voor een lange levensduur van de batterij.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|550
|Werkbreedte zuigen (mm)
|716
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|40 / 40
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|3025
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2200
|Batterijtype
|Onderhoudsvrij
|Batterij (V/Ah)
|36 / 76
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|230
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Borsteltoerental (tr/min)
|1200
|Borsteldruk (kg/g/cm²)
|24 / 315
|Waterverbruik (l/min)
|1,5
|Geluidsniveau (dB(A))
|60
|Max. vermogen (W)
|max. 1480
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|330
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Inbegrepen bij levering
- Walsborstels: 2 Stuk(s)
- Zuigbalk, gebogen
- Incl. batterij en inbouwoplader
Uitvoering
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- Veegfunctie
- 2-tank-systeem