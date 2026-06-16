De B 50 W Bp compacte schrobzuigmachine heeft een bijzonder robuust ontwerp. De borstelkop en zuigbalk zijn gemaakt van duurzaam gegoten aluminium - voor een uitstekende zuigkracht, zelfs op gestructureerde oppervlakken en in nauwe bochten. De R 55 borstelkop met geïntegreerde veegfuncties zorgt betrouwbaar voor optimale reinigingsresultaten en schone vloeren. De 115 Ah AGM accu voorziet de walk-behind machine van stroom en maakt een lange gebruiksduur mogelijk. Het compacte ontwerp van de loopmachine zorgt voor meer overzicht en wendbaarheid, ook op bijzonder smalle plekken. De wielaandrijving vergemakkelijkt de bediening en vermindert de fysieke belasting. Het nieuwe "Dose"-doseersysteem helpt bovendien om de reinigingsmiddelen nauwkeurig te doseren - dat bespaart geld en middelen. De autospoelfunctie maakt een contactloze reiniging van de vuilwatertank mogelijk, het autovulsysteem maakt het vullen van de schoonwatertank eenvoudig met een automatische waterstopfunctie. Vers water kan eenvoudig bij elke kraan worden bijgevuld met de universele vulslang. Daarnaast zijn geavanceerde instellingen en informatie eenvoudig vanaf uw smartphone te bedienen met de "Machine connect" app.