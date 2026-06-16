Schrob-/zuigmachine B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
B 50 W Bp compacte schrobzuigmachine voor vloerreiniging. Aluminium onderdelen, 80 Ah Li-Ion accu, snellaadfunctie, doseersysteem, D 51 schijfborstelkop en auto-vul/auto-spoelfunctie.
De B 50 W Bp compacte schrobzuigmachine heeft een bijzonder robuust ontwerp. De borstelkop en zuigbalk zijn gemaakt van duurzaam gegoten aluminium - voor een uitstekende zuigkracht, zelfs op gestructureerde oppervlakken en in nauwe bochten. De eenschijfsborstelkop D 51 zorgt betrouwbaar voor een uitstekende reiniging en een rustige onderhouds- of tussenreiniging. De 80 Ah lithium-ion-accu zorgt voor een lange gebruiksduur van de walk-behind machine. De snellaadfunctie vermindert onnodige oplaadtijden en lange stilstandtijden. Het compacte ontwerp zorgt voor een beter overzicht en wendbaarheid. De wielaandrijving vergemakkelijkt de bediening en vermindert de fysieke belasting. Het nieuwe "Dose"-doseersysteem helpt ook om reinigingsmiddelen nauwkeurig te doseren - wat geld en middelen bespaart. De autospoelfunctie maakt een contactloze reiniging van de vuilwatertank mogelijk. Dankzij de universele slang en het automatisch vulsysteem kan de schoonwatertank gemakkelijk worden gevuld bij elke kraan met een ingebouwde stopfunctie. Bovendien zijn geavanceerde instellingen en informatie gemakkelijk toegankelijk vanaf uw smartphone dankzij de "Machine connect" app.
Kenmerken en voordelen
50 A snellader voor lithium-ion batterijen
- Volledig opgeladen in slechts twee uur.
- De machine is altijd startklaar voor maximale productiviteit en flexibiliteit.
Connectiviteit/"Machine connect" smartphone app
- Uitgebreide reeks functies en informatie.
- Bronbewaking, verhoging van de productiviteit, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing.
- Aanpassing van parameters, bewerken van KIK-autorisaties.
Borstelkop en zuigbalk van gegoten aluminium
- Robuuste en slijtvaste componenten.
- Minder machinestilstand en hogere productiviteit tegen lagere kosten.
Parabolische zuigbalk met Linatex zuiglippen
- Perfecte afzuiging, zelfs op gestructureerde oppervlakken en in nauwe bochten.
- Minder risico op uitglijden en minder handmatig werk.
D 51 eenschijfsborstelkop
- Stil en energiezuinig.
- Schoonmaken tijdens kantooruren met lange acculooptijd.
Eco!Flow systeem
- Maakt snelheidsafhankelijke waterdosering mogelijk.
- Constante goede reinigingsresultaten, ook in bochten.
Nieuw, geïntegreerd "DOSE" doseersysteem voor reinigingsmiddel
- Exacte dosering van het reinigingsmiddel.
- Constante goede reinigingsresultaten en efficiënte kostenbesparing.
- Contactloze wisseling van reinigingsmiddelen door gesloten kringloopsysteem.
Automatisch spoelsysteem voor de tank
- Contactloze reiniging van de vuilwatertank.
- Geen spatten.
Automatisch zoetwatervulsysteem
- Snel en eenvoudig vullen van de schoonwatertank.
- Tijdsbesparing tijdens het reinigingsproces, geen overlopen dankzij automatische stop.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|510
|Werkbreedte zuigen (mm)
|850
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|50 / 50
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 3060
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1840
|Batterijtype
|Lithium-Ion
|Batterij (V/Ah)
|25,6 / 90
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Snelheid (km/u)
|max. 6
|Borsteltoerental (tr/min)
|140
|Borsteldruk (kg/g/cm²)
|29 / 32
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1400
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,5
|Geluidsniveau (dB(A))
|65
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|245
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|173
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1367 x 609 x 1082
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- Batterij
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Snelle oplader
- Zuigbalk, gebogen
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
- doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem
Uitvoering
- DOSE
- Aandrijving
- 2-tank-systeem
- Reservoirspoelsysteem
- Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
- Bediening via app
- Auto-Fill
- kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
- Type zuigstrips: Linatex
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- Easy Operation keuzeschakelaar
Videos
Toepassingen
- Perfect voor het schoonmaken van gebouwen, in de detailhandel of in openbare gebouwen.
- Geschikt voor het reinigen van vloeren in kantines, scholen en ziekenhuizen
- Voor onderhoud en tussentijdse reiniging, bijv. in openbare gebouwen