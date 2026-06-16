De B 50 W Bp compacte schrobzuigmachine heeft een bijzonder robuust ontwerp. De borstelkop en zuigbalk zijn gemaakt van duurzaam gegoten aluminium - voor een uitstekende zuigkracht, zelfs op gestructureerde oppervlakken en in nauwe bochten. De eenschijfsborstelkop D 51 zorgt betrouwbaar voor een uitstekende reiniging en een rustige onderhouds- of tussenreiniging. De 80 Ah lithium-ion-accu zorgt voor een lange gebruiksduur van de walk-behind machine. De snellaadfunctie vermindert onnodige oplaadtijden en lange stilstandtijden. Het compacte ontwerp zorgt voor een beter overzicht en wendbaarheid. De wielaandrijving vergemakkelijkt de bediening en vermindert de fysieke belasting. Het nieuwe "Dose"-doseersysteem helpt ook om reinigingsmiddelen nauwkeurig te doseren - wat geld en middelen bespaart. De autospoelfunctie maakt een contactloze reiniging van de vuilwatertank mogelijk. Dankzij de universele slang en het automatisch vulsysteem kan de schoonwatertank gemakkelijk worden gevuld bij elke kraan met een ingebouwde stopfunctie. Bovendien zijn geavanceerde instellingen en informatie gemakkelijk toegankelijk vanaf uw smartphone dankzij de "Machine connect" app.