Topreinigingsprestaties en maximaal gebruiksgemak gaan hand in hand met onze schrobzuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack, die wordt aangedreven door een krachtige 80 Ah lithium-ionbatterij. De standaard dubbele schijfborstelkop met instelbare borsteldruk en de robuuste aluminium wisser zorgen voor uitstekende reinigingsresultaten, terwijl het eenvoudige bedieningsconcept maximale gebruiksvriendelijkheid garandeert. De geïntegreerde lithium-ion-accu maakt dankzij de extreem hoge cyclusstabiliteit op elk moment tussentijds opladen mogelijk, waardoor een hoge beschikbaarheid van de schrobzuigmachine bij het dagelijkse werk wordt gegarandeerd. Er kan een laadstroom tot 50 Ampère worden toegepast, waardoor snel opladen in slechts 2 uur mogelijk is. De 75 liter tanks ronden het succesvolle uitrustingsconcept van de compacte, robuuste en zeer wendbare BD 70/75 W Classic Bp Pack af.