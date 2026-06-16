Schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li-Ion + Fast Charger
Onze BD 70/75 W Classic Bp Pack is een schrobzuigmachine met tractiemotor, die indruk maakt met een lithium-ionbatterij, een aluminium zuigmond, een tank van 75 l en een dubbele schijfborstelkop.
Topreinigingsprestaties en maximaal gebruiksgemak gaan hand in hand met onze schrobzuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack, die wordt aangedreven door een krachtige 80 Ah lithium-ionbatterij. De standaard dubbele schijfborstelkop met instelbare borsteldruk en de robuuste aluminium wisser zorgen voor uitstekende reinigingsresultaten, terwijl het eenvoudige bedieningsconcept maximale gebruiksvriendelijkheid garandeert. De geïntegreerde lithium-ion-accu maakt dankzij de extreem hoge cyclusstabiliteit op elk moment tussentijds opladen mogelijk, waardoor een hoge beschikbaarheid van de schrobzuigmachine bij het dagelijkse werk wordt gegarandeerd. Er kan een laadstroom tot 50 Ampère worden toegepast, waardoor snel opladen in slechts 2 uur mogelijk is. De 75 liter tanks ronden het succesvolle uitrustingsconcept van de compacte, robuuste en zeer wendbare BD 70/75 W Classic Bp Pack af.
Kenmerken en voordelen
Lithium-ionbatterij met lange levensduur
- 4- tot 6-voudige cyclusstabiliteit vergeleken met loodzuuraccu's.
- Snel en tussentijds opladen voor langere bedrijfstijden en hogere productiviteit.
- Lage zelfontlading tijdens lange pauzes.
Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium
- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.
Zeer eenvoudig bedieningsconcept
- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.
Compacte en robuuste constructie
- Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.
Borsteldruk naar behoefte instelbaar
- Borsteldruk kan naar behoefte worden verhoogd van 30 tot 50 kilogram.
- Lagere borsteldruk bij lichte vervuiling en kwetsbare vloeren.
- Hogere borsteldruk bij het verwijderen van hardnekkig vuil of strippen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|705
|Werkbreedte zuigen (mm)
|1030
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|75 / 75
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 3525
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2115
|Batterijtype
|Lithium-Ion
|Batterij (V/Ah)
|25,6 / 90
|Looptijd batterij (u)
|max. 1,8
|Oplaadtijd batterij (u)
|2
|Snelheid (km/u)
|max. 5
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1550
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,75
|Geluidsniveau (dB(A))
|63 - 65
|Max. vermogen (W)
|max. 1850
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|325
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|100
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- Snelle oplader
- Zuigbalk, gebogen vorm
Uitvoering
- Aandrijving
- 2-tank-systeem
Toepassingen
- Ideaal voor het reinigen van winkels, winkelcentra en bouwmarkten
- Uitermate geschikt voor schoonmakers van gebouwen, bijvoorbeeld in sporthallen