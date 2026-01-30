Elke 260 liter vers- en vuilwatertank, inclusief hulpbronbesparend doseersysteem voor reinigingsmiddel, tijdbesparende automatische vulfunctie voor het vullen en handmatig tankspoelsysteem voor reiniging, maken uitgebreide reinigingsklussen mogelijk met de robuuste B 260 RI Bp Pack ride- op schrobzuigmachine. Ontworpen voor de zware omstandigheden in de industriële omgeving en geleverd met een werklamp, evenals een 630 Ah natte accu en bijpassende lader, maakt hij indruk met de nieuw ontwikkelde rolborstelkop, die dankzij de geoptimaliseerde, geïntegreerde veegfunctie tijd bespaart - het verbruik van handmatig vegen en het risico dat de wisser verstopt raakt, wordt verminderd. Ook deze is nieuw ontwikkeld, de luchtstroom is geoptimaliseerd en in combinatie met de twee slijtvaste Ec-turbines blinkt hij uit met uitstekende afzuigresultaten. Een werkbreedte van 100 centimeter en een rijsnelheid tot 10 km/u maken een hoge oppervlaktedekking in korte tijd mogelijk. Een stuurhoeksensor zorgt voor maximale veiligheid in bochten door de machine af te remmen als de snelheid te hoog is. Bij het nemen van bochten treedt een automatische optimalisatie van het toegepaste watervolume in werking.