Schrob-/zuigmachine B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
Met krachtige accu, krachtige lader, 100 cm werkbreedte en rolborstelkop: de B 260 RI Bp Pack zit-schrob-/zuigmachine voor zware industriële toepassingen.
Elke 260 liter vers- en vuilwatertank, inclusief hulpbronbesparend doseersysteem voor reinigingsmiddel, tijdbesparende automatische vulfunctie voor het vullen en handmatig tankspoelsysteem voor reiniging, maken uitgebreide reinigingsklussen mogelijk met de robuuste B 260 RI Bp Pack ride- op schrobzuigmachine. Ontworpen voor de zware omstandigheden in de industriële omgeving en geleverd met een werklamp, evenals een 630 Ah natte accu en bijpassende lader, maakt hij indruk met de nieuw ontwikkelde rolborstelkop, die dankzij de geoptimaliseerde, geïntegreerde veegfunctie tijd bespaart - het verbruik van handmatig vegen en het risico dat de wisser verstopt raakt, wordt verminderd. Ook deze is nieuw ontwikkeld, de luchtstroom is geoptimaliseerd en in combinatie met de twee slijtvaste Ec-turbines blinkt hij uit met uitstekende afzuigresultaten. Een werkbreedte van 100 centimeter en een rijsnelheid tot 10 km/u maken een hoge oppervlaktedekking in korte tijd mogelijk. Een stuurhoeksensor zorgt voor maximale veiligheid in bochten door de machine af te remmen als de snelheid te hoog is. Bij het nemen van bochten treedt een automatische optimalisatie van het toegepaste watervolume in werking.
Kenmerken en voordelen
Nieuw ontwikkelde rolborstelkopSterk verbeterde veegresultaten en voorkomt verstopping van de zuigbalk. De rollen kunnen in enkele seconden en zonder gereedschap worden vervangen. Uitstekende reinigingsresultaten.
10 km/u rijsnelheidMaakt een hoge oppervlakteprestatie mogelijk in een mum van tijd en snelle transportbewegingen. De stuurhoeksensor fungeert als veiligheidsvoorziening bij het rijden in bochten. Er wordt automatisch geremd als de snelheid te hoog is bij het rijden in bochten.
Inclusief twee turbines als standaardUitstekende zuigresultaten op alle oppervlakken. Slijtagevrije Ec-turbines. Geoptimaliseerde luchtstroom met de nieuw ontwikkelde zuigbalk.
Gelaste industriële zuigbalk
- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Robuuste parallellogramhouder met een ontwijkingsfunctie voor obstakels.
Met een systeem voor de "DOSE" reinigingsmiddelendosering
- Besparing op reinigingsmiddelen.
- Exacte en gelijkmatige dosering (instelbaar van 0 tot 3%).
- Reinigingsmiddel kan worden verwisseld zonder dat het schoonwaterreservoir hoeft te worden geleegd.
Innovatief KIK-systeem
- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.
Groot kleurendisplay
- Overzichtelijke weergave van het actuele programma.
- Eenvoudiger bediening en kortere tijd om de bediening onder de knie te krijgen.
Walsborstelkop met geïntegreerde veegunit
- Tijdbesparend dankzij geïntegreerde voorreiniging van grof vuil.
Energie besparende eco!efficiency-stand
- Lager stroomverbruik.
- 40% langere looptijd per batterijlading.
- Nog stiller en dus ideaal voor geluidgevoelige omgevingen (reiniging overdag, in ziekenhuizen, hotels, enz.).
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (cm)
|100
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1220
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1220
|Werkbreedte zuigen (cm)
|114
|Schoon-/vuilwaterreservoir ( )
|260 / 260
|Vuilreservoir (l)
|26
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 10000
|Praktische oppervlakteprestatie (m²)
|7000
|Batterijtype
|Onderhoudsarm
|Batterij (V/Ah)
|36 / 630
|Looptijd batterij (u)
|max. 5
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 12
|Snelheid (km/u)
|max. 10
|Stijgingspercentage (%)
|max. 15
|Borsteltoerental (tr/min)
|1250
|Borsteldruk (kg/g/cm²)
|150 / 210
|Gangpad draaibreedte (cm)
|212
|Waterverbruik (l/min)
|max. 9
|Geluidsniveau (dB(A))
|73
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|1840
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|1430
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|2000 x 1180 x 1570
Inbegrepen bij levering
- Walsborstel: 2 Stuk(s)
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalk, gebogen
- Zijbezems
- doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem
Uitvoering
- Auto-Fill
- Reservoirspoelsysteem
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- DOSE
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Regelbaar stuurwiel
- Veegfunctie
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- standaard verlichting voor overdag
- Type zuigstrips: Linatex
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- snelheidsbeperking in bochten voor een verhoogde veiligheid
- elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Easy Operation keuzeschakelaar
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor productiehallen, magazijnen, logistieke gebouwen en zwaar industriële faciliteiten.