Schrob-/zuigmachine BD 50/55 C Classic Bp
De batterij aangedreven, compacte BD 50/55 C Classic Bp schrobzuigmachine maakt indruk met zijn uitstekende reinigingsprestaties, comfortabele vierwiel chassis en eenvoudige bediening.
Een schijfborstelkop van hoogwaardig aluminium met 27 kg borstelcontactdruk en de V-vormige zuigmond van 900 mm zorgen voor uitstekende reinigingsprestaties. Met een werkbreedte van 51 cm en een tank van 55 liter maakt de compacte machine een oppervlakteprestatie mogelijk tot 2000 m²/u. De robuuste BD 50/55 C Classic Bp overtuigt door een hoge gebruiksvriendelijkheid en een bijzonder eenvoudig bedieningsconcept dankzij het comfortabele vierwielensysteem.
Kenmerken en voordelen
Optilbare aluminium borstelkop
- Hoogwaardig materiaal voor een lange levensduur.
- Uiterst robuust ontwerp.
Handig vierwielsysteem
- Ideaal voor lange toepassingen zonder vermoeidheid.
- Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en vermindert de fysieke inspanning aanzienlijk.
Eenvoudige bediening
- Bedieningsfouten zijn bijna uitgesloten dankzij het zelfverklarende concept.
- Vermindert opleidingsvereisten en verkort de gewenningsfasen.
V-vormige zuigbalk standaard
- Sneldrogend dankzij minder restwater op gereinigde oppervlakken.
- Minimaliseert het risico van uitglijden op pas gereinigde oppervlakken.
- Verhoogt de zuigkracht en verhoogt de veiligheid.
Ergonomisch ontworpen
- Maakt een hogere productiviteit mogelijk tijdens reinigingstoepassingen.
- Verhoogt het bedieningscomfort.
Robuust standaard chassis
- Verlaagt de onderhoudsintervallen en -kosten.
- Verhoogt de betrouwbaarheid.
Uniek ontwerp van zuigsysteem
- Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid.
- Vermindert het bedrijfslawaai.
Afzonderlijk vuilwatertanksysteem
- Zeer eenvoudige reiniging.
- Verhoogt de hygiëne.
Vers water dop met reinigingsmiddel dosering
- Voor een gemakkelijke en nauwkeurige dosering van reinigingsmiddelen.
- Verlaagt het verbruik en de kosten van het reinigingsmiddel.
Praktische Home Base
- Voor het meenemen van diverse toebehoren.
- Gereedschap voor handmatige reiniging altijd binnen handbereik.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Borstelmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|510
|Werkbreedte zuigen (mm)
|900
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|55 / 55
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 2550
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1530
|Batterij (V)
|24
|Looptijd batterij (u)
|max. 3
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (kg)
|27
|Geluidsniveau (dB(A))
|65,2
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|240
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|84
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- Zuigbalk, V-Vormig
Uitvoering
- 2-tank-systeem
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- Easy Operation keuzeschakelaar
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor schoonmaakbedrijven in publieke ruimtes en kantoren.
- Ideaal om te werken in een geluidgevoelige omgeving, ook 's nachts.
- Ook geschikt voor schoonmaakklussen in de detailhandel, in kantines of kantoren
- Voor gebruik in hotels, catering, retail en auto concessies.
- Retail
- Voor reiniging in de gezondheidszorg, transport sector en industrie.
- Industrie
- Automotive
- Kantoorgebouwen