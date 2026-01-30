Schrob-/zuigmachine BD 50/55 C Classic Bp

De batterij aangedreven, compacte BD 50/55 C Classic Bp schrobzuigmachine maakt indruk met zijn uitstekende reinigingsprestaties, comfortabele vierwiel chassis en eenvoudige bediening.

Een schijfborstelkop van hoogwaardig aluminium met 27 kg borstelcontactdruk en de V-vormige zuigmond van 900 mm zorgen voor uitstekende reinigingsprestaties. Met een werkbreedte van 51 cm en een tank van 55 liter maakt de compacte machine een oppervlakteprestatie mogelijk tot 2000 m²/u. De robuuste BD 50/55 C Classic Bp overtuigt door een hoge gebruiksvriendelijkheid en een bijzonder eenvoudig bedieningsconcept dankzij het comfortabele vierwielensysteem.

Kenmerken en voordelen
Optilbare aluminium borstelkop
  • Hoogwaardig materiaal voor een lange levensduur.
  • Uiterst robuust ontwerp.
Handig vierwielsysteem
  • Ideaal voor lange toepassingen zonder vermoeidheid.
  • Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en vermindert de fysieke inspanning aanzienlijk.
Eenvoudige bediening
  • Bedieningsfouten zijn bijna uitgesloten dankzij het zelfverklarende concept.
  • Vermindert opleidingsvereisten en verkort de gewenningsfasen.
V-vormige zuigbalk standaard
  • Sneldrogend dankzij minder restwater op gereinigde oppervlakken.
  • Minimaliseert het risico van uitglijden op pas gereinigde oppervlakken.
  • Verhoogt de zuigkracht en verhoogt de veiligheid.
Ergonomisch ontworpen
  • Maakt een hogere productiviteit mogelijk tijdens reinigingstoepassingen.
  • Verhoogt het bedieningscomfort.
Robuust standaard chassis
  • Verlaagt de onderhoudsintervallen en -kosten.
  • Verhoogt de betrouwbaarheid.
Uniek ontwerp van zuigsysteem
  • Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid.
  • Vermindert het bedrijfslawaai.
Afzonderlijk vuilwatertanksysteem
  • Zeer eenvoudige reiniging.
  • Verhoogt de hygiëne.
Vers water dop met reinigingsmiddel dosering
  • Voor een gemakkelijke en nauwkeurige dosering van reinigingsmiddelen.
  • Verlaagt het verbruik en de kosten van het reinigingsmiddel.
Praktische Home Base
  • Voor het meenemen van diverse toebehoren.
  • Gereedschap voor handmatige reiniging altijd binnen handbereik.
Specificaties

Technische gegevens

Aandrijving Batterij
Tractie-aandrijving Borstelmotor
Werkbreedte borstels (mm) 510
Werkbreedte zuigen (mm) 900
Schoon-/vuilwaterreservoir (l) 55 / 55
Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u) max. 2550
Praktische oppervlakteprestatie (m²/u) 1530
Batterij (V) 24
Looptijd batterij (u) max. 3
Borsteltoerental (tr/min) 180
Borsteldruk (kg) 27
Geluidsniveau (dB(A)) 65,2
Toegestaan totaal gewicht (kg) 240
Gewicht zonder toebehoren (kg) 84
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1328 x 610 x 1073

Inbegrepen bij levering

  • Discborstel: 1 Stuk(s)
  • Zuigbalk, V-Vormig

Uitvoering

  • 2-tank-systeem
  • Kärcher kleur- en bedieningsconcept
  • Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
  • Easy Operation keuzeschakelaar
Schrob-/zuigmachine BD 50/55 C Classic Bp
Videos
Toepassingen
  • Ideaal voor schoonmaakbedrijven in publieke ruimtes en kantoren.
  • Ideaal om te werken in een geluidgevoelige omgeving, ook 's nachts.
  • Ook geschikt voor schoonmaakklussen in de detailhandel, in kantines of kantoren
  • Voor gebruik in hotels, catering, retail en auto concessies.
  • Retail
  • Voor reiniging in de gezondheidszorg, transport sector en industrie.
  • Industrie
  • Automotive
  • Kantoorgebouwen
Toebehoren
Reinigingsmiddel