Een schijfborstelkop van hoogwaardig aluminium met 27 kg borstelcontactdruk en de V-vormige zuigmond van 900 mm zorgen voor uitstekende reinigingsprestaties. Met een werkbreedte van 51 cm en een tank van 55 liter maakt de compacte machine een oppervlakteprestatie mogelijk tot 2000 m²/u. De robuuste BD 50/55 C Classic Bp overtuigt door een hoge gebruiksvriendelijkheid en een bijzonder eenvoudig bedieningsconcept dankzij het comfortabele vierwielensysteem.