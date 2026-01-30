Quant à notre autolaveuse aspirante BD 50/55 C Classic Bp fonctionnant sur batterie, une tête de brossage à disque en aluminium haut de gamme avec une pression de contact de la brosse de 27 kilogrammes ainsi que le suceur d'aspiration en V de 900 mm garantissent des performances de nettoyage exceptionnelles. Doté d'une largeur de travail de 51 centimètres et d'une cuve de 55 litres, cet appareil compact permet d'atteindre un rendement surfacique allant jusqu'à 2 000 m²/h. Le système à quatre roues pratique permet également à la robuste BD 50/55 C Classic Bp de se distinguer par sa grande facilité d'utilisation et un concept d'utilisation particulièrement simple.