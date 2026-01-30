Autolaveuse aspirante BD 50/55 C Classic Bp *EU
L'autolaveuse aspirante compacte BD 50/55 C Classic Bp alimentée par batterie impressionne par ses excellentes prestations de nettoyage et, grâce au système à quatre roues pratique, par sa facilité d'utilisation.
Quant à notre autolaveuse aspirante BD 50/55 C Classic Bp fonctionnant sur batterie, une tête de brossage à disque en aluminium haut de gamme avec une pression de contact de la brosse de 27 kilogrammes ainsi que le suceur d'aspiration en V de 900 mm garantissent des performances de nettoyage exceptionnelles. Doté d'une largeur de travail de 51 centimètres et d'une cuve de 55 litres, cet appareil compact permet d'atteindre un rendement surfacique allant jusqu'à 2 000 m²/h. Le système à quatre roues pratique permet également à la robuste BD 50/55 C Classic Bp de se distinguer par sa grande facilité d'utilisation et un concept d'utilisation particulièrement simple.
Caractéristiques et avantages
Tête de brossage en aluminium relevable
- Matériau de grande qualité pour une longue durée de vie.
- Modèle extrêmement robuste.
Système à quatre roues pratique
- Idéal pour des travaux de longue durée sans fatigue.
- Augmente la facilité d'utilisation et réduit considérablement les efforts requis pour l'exécution.
Commande intuitive
- Le concept intuitif permet d'éliminer quasiment toutes les erreurs de fonctionnement.
- Réduit le besoin de formation et raccourcit les étapes d'apprentissage.
Suceur d'aspiration standard en V
- Séchage rapide grâce à la réduction de l'eau résiduelle sur les surfaces nettoyées.
- Réduit le risque de glisser sur des surfaces fraîchement nettoyées.
- Augmente la puissance d'aspiration et la sécurité.
Design ergonomique facilitant l'utilisation
- Veille à une augmentation de la productivité lors des nettoyages.
- Augmente le confort d'utilisation.
Châssis standard robuste
- Réduit le temps et les coûts de maintenance.
- Augmente la fiabilité.
Conception unique du système d'aspiration
- Augmente la facilité d'utilisation.
- Réduit le niveau sonore pendant l'opération.
Système de réservoir d'eau sale séparé
- Nettoyage particulièrement simple.
- Augmente l'hygiène.
Bouchon d'eau froide avec dosage du détergent
- Pour un dosage pratique et précis des détergents.
- Réduit la consommation de détergents et les coûts.
Home-Base pratique
- Pour le transport d'un kit d'accessoires variés.
- Les ustensiles pour un nettoyage manuel sont toujours à portée de main.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur des brosses
|Largeur de travail des brosses (mm)
|510
|Largeur d'aspiration (mm)
|900
|Réservoir eau propre/sale (l)
|55 / 55
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 2550
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1530
|Batterie (V)
|24
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 3
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (kg)
|27
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|65,2
|Poids total autorisé (kg)
|240
|Poids sans accessoires (kg)
|84
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Suceur d'aspiration, en V
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour les entreprises de nettoyage de bâtiments pour une utilisation dans les bâtiments publics ou les bureaux
- Idéal pour travailler dans les zones sensibles au bruit ainsi que de nuit
- Convient également pour les interventions de nettoyage dans le commerce de détail, les cantines ou les bureaux
- Pour des interventions dans l'industrie hôtelière et de la restauration, le commerce de détail et les concessionnaires automobiles
- Commerces
- Pour le nettoyage dans le secteur de la santé, des transports et de l'industrie
- Industrie
- Automobile
- Bureaux